همایش ساحل پیمایی و کوهنوردی در چابهار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول راشکی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: در همایش ساحل پیمایی و کوه نوردی که از سی ام بهمن ماه سال جاری به مدت سه روز برگزار شد جوانان این سازمان نسبت به پیمودن مسافت 35 کیلومتر در سواحل چابهار و کوه های مریخی اقدام کردند.

وی گفت: در این همایش 4 روزه که با همکاری اداره ورزش و جوانان بندر چابهار برگزار شد جوانان شرکت کننده با جاذبه های فرهنگی و طبیعی این منطقه و همچنین غذاهای بومی و محلی آشنا شدند.

راشکی همچنین از برگزاری دوره تخصصی حمایت های روانی و اجتماعی در حوادث ویژه خواهران خبر داد و افزود: به منظور ارتقای سطح علمی و آگاهی بانوان امدادگر با آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از وقوع حوادث نسبت به برگزاری یک دوره آموزشی با حضور 45 داوطلب در این سازمان اقدام شد.

وی افزود: در این دوره که با حضور کارشناسان مجرب و به مدت 57 ساعت برگزار شد امداد گران خواهر طی دو دوره عملی آموزش های لازم را در این راستا فرا گرفتند.

وی آموزش تزریقات، کمک های اولیه، پانسمان، حمایت های روانی در بلایا و مدیریت روانی را از جمله محور های دوره برگزار شده برای امداد گران خواهر عنوان کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اضافه کرد: در ماه گذشته همچنین نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی مجریان طرح کاروان نیکوکاری در زاهدان اقدام شد.

وی اظهار داشت: این کارگاه آموزشی توجیهی و توانمندسازی ویژه مجریان طرح کاروان نیکوکاری و در راستای هماهنگ‌سازی فرآیند اقدامات و تبین سامانه اجتماع محور در کاروان‌های نیکوکاری، تعامل و تبادل تجربه و آشنایی مجریان طرح از جمله روسای شعب، کارشناسان شهرستان‌ها و دبیران کانون‌ها برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه افراد شرکت کننده با نحوه تدوین و مستندسازی اقدامات، رویدادها و سوژه‌های موثر و خاطرات جالب نیکوکاری در سطح استان آشنا شدند.