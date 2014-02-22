ورزشکاران با بصیرت در میدان حضور پیدا می کنند/ ضرورت توجه به اخلاق در کنار مسائل قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز حجت الاسلام سید محسن محمودی در جمع ورزشکاران برتر جام فجر با اشاره به اهمیت ورزش اظهار داشت: ورزش یکی از مفیدترین و سالم ترین سرگرمی هایی است که می تواند اوقات فراغت جوانان را پر کند و امروز مفیدترین و سالم ترین راه برای پرکردن اوقات فراغت جوانان، پرداختن به ورزش است.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از امراض و بیماری ها در اثر عدم تحرک و ورزش کردن افراد است و چه بسا اگر افراد در طول زندگی خود به صورت منظم و منطقی ورزش می کردند هیچگاه گرفتار بیماری های مختلف و بعضا صعب العلاج نمی شدند.

امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: ائمه معصومین(ع) نیز همواره مردم را به ورزش کردن توصیه می فرمودند و این سخن همواره در ذهن تمامی مردم است که عقل سالم در بدن سالم است.

این مسئول عنوان کرد: در جامعه کنونی ورزش حتی در سیاست یک کشور نیز تاثیر گذار است و مثلا کشوری که شاید کسی آن را نشناسد، با بدست آوردن چند مقام ورزشی به تیتر اول اخبار دنیا تبدیل می شود و مردم جهان با آن کشور آشنا می شوند و برای مدتی مشکلات و معضلات کشور به فراموشی سپرده می شود.

محمودی بیان داشت: به موازات تلاشی که برای پرورش جسم جوانان می شود باید برای جهات معنوی آنان نیز برنامه ریزی صورت گیرد و به همان اندازه که به جسم اهمیت داده می شود به روح نیز توجه شود.

این مسئول تأکید کرد: خوشبختانه ایران اسلامی دارای جوانان بسیار خوبی است و دشمنان نیز از همین مسأله نگران و مضطرب هستند به همین خاطر شبهاتی را ایجاد کرده و سعی دارند تا اعتقادات نسل جوان را سست کنند.

وی ادامه داد: ورزشکاران ایرانی همواره با بصیرت وارد میدان شده اند و مشاهده می کنیم که یک ورزشکار و قهرمان ملی برای حفظ آرمان های اسلامی، حاضر به مبارزه با حریف اسرائیلی خود نمی شود و هرگز اصالت خود را به مدالهای ظاهری ورزشی نمی فروشد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: این افتخار بزرگی است که خواهران این سرزمین با حجاب برتر و چادر در مسابقات بین المللی حاضر می شوند و مقام معظم رهبری از این زنان عفیفه تجلیل ویژه کردند.

محمودی عنوان کرد: خوشبختانه شهرستان ورامین پتانسیل و ظرفیت های بالایی دارد و ورزشکاران این خطه در سطح ملی و بین المللی مقام های خوبی را کسب کرده اند که در مورد آخر دو تن از قهرمانان ورامینی در مسابقات پاورلیفتینگ آسیا مقام های قهرمانی و نائب قهرمانی را به دست آوردند.

وی با اشاره به ظرفیت های منطقه ورامین اظهار داشت: شهرستان ورامین شهرستان بزرگ و با عظمتی است و ظرفیت ها و استعدادهای بسیار خوبی دارد و امروز شاهد هستیم که قهرمانان ورزشی منطقه در رشته های مختلف ورزشی، در سطح ملی و بین المللی قابلیت های بالایی را از خود نشان می دهند.

محمودی با اشاره به نقش ورزشکاران در دوران مختلف انقلاب اسلامی اظهار داشت: ورزشکاران همگام و همراه با سایر اقشار جامعه در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی ایفا کردند و پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز همواره در چارچوب خط ولایت و رهبری، با درخشش در میادین مختلف ورزشی ملی و جهانی و اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی موجبات خوشنودی مقام معظم رهبری شدند.

این مسئول تأکید کرد: ورزشکاران همواره در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی حضور چشمگیری را داشته اند که نمونه بارز آن در جریان هشت سال دفاع مقدس بود که بسیاری از ورزشکاران و پهلوانان این مرز و بوم با دل کندن از تعلقات دنیوی، به جبهه رفتند و در راه دفاع از نظام اسلامی با تقدیم بهترین سرمایه شان حماسه ماندگار خلق کردند.

در پایان این مراسم از برترین های مسابقات تنیس روی میز جام فجر در ورامین تجلیل شد.