23 هزار نفر از خدمات امدادی هلال احمر گیلان بهره مند شدند

علیرضا خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغاز اجرای طرح زمستانه امداد و نجات تاکنون بیش از 23 هزار نفر از مصدومان و حادثه دیدگان از خدمات امدادی جمعیت هلال احمر گیلان بهره مند شدند.

وی اظهارداشت: با اجرای طرح زمستانه امداد و نجات هلال احمر در 19 پایگاه ثابت، سیار و موقت در نقاط حادثه خیز و پرتردد استان، 23 هزار و 513 نفر از مصدومان، حادثه دیدگان جاده ای،دریایی، هوایی، کوهستان و در راه ماندگان در برف و کولاک از خدمات امداد و نجات و کمک های اولیه هلال احمر استان در سراسر شهرستان های گیلان بهره مند شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: از این تعداد یک هزار و 270 نفر از در راه ماندگان در برف و کولاک اسکان اضطراری داده شدند و 454 نفر از مصدومان حوادث از سوی نیروهای امدادی هلال احمر به مراکز درمانی و بیمارستان انتقال یافتند.

وی تصریح کرد: در این مدت دو هزار 680 بسته غذایی از انواع اقلام زیستی در بین حادثه دیدگان توزیع شد.

خصوصی همچنین انجام 21 سورتی پرواز برای انتقال مصدومان و توزیع اقلام زیستی در بین گرفتاران در برف و کولاک را نیز از دیگر اقدامات امداد و نجات این جمعیت در این مدت عنوان کرد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر رعایت نکات ایمنی اذعان داشت: هموطنان در هنگام وقوع حوادث و در صورت نیاز به خدمات امدادی با تلفن 112 ندای امداد تماس حاصل و از خدمات امداد و نجات هلال احمر گیلان به صورت رایگان بهره مند شوند.

به گزارش مهر، طرح زمستانه امداد و نجات امسال با همکاری بیش از هشت هزار و 550 امدادگر و نجاتگر داوطلب هلال احمر و سازمان های اورژانس، پلیس راه و راهداری به اجرا درآمد.