19 هزار نفر از همدان به اردوي راهيان نور منطقه جنوب اعزام مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلي ابوحمزه پيش از ظهر شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه از اعزام 19 هزار نفر از استان همدان به اردوي راهيان نور منطقه جنوب از بهمن امسال تا پايان فروردين سال آينده خبر داد و اظهار داشت: امسال در مرحله نخست اعزام به اردوي راهيان نور منطقه غرب و جنوب غرب از اول ارديبهشت تا 30 شهريور هزار و 168 دانشجو، ورزشكار و پايگاه هاي مقاومت بسيج محلات به اين مناطق اعزام شدند.

وي با بيان اينكه مرحله دوم اردوي راهيان نور از 14 مهر ماه تا 30 آذر ماه بود و 11 هزار و 451 دانش آموز مقطع دوم دبيرستان به مناطق غرب كشور اعزام شدند، ادامه داد: از اين تعداد هفت هزار و 472 نفر پسر و سه هزار و 979 نفر دختر بوده است.

فرمانده سپاه انصار الحسين(ع) استان همدان با بيان اينكه 232 راوي همراه اين 11 هزار دانش آموز اعزام شده اند، عنوان كرد: 200 طلبه نيز در راستاي پاسخگويي به سئوالات شرعي همراه اين دانش آموزان به مناطق پادگان ابوذر، قصر شيرين، مناطق عملياتي مرصاد و غيره اعزام شده اند.

سردار ابوحمزه با بيان اينكه مرحله سوم اعرام از 20 بهمن ماه امسال تا 30 فروردين سال آينده است، ابراز داشت: امسال اعزام ها از سازمان هاي بسيج مهندسين، بسيج ورزشكاران، بسيج فرهنگيان، بسيج هنرمندان، بسيج اساتيد، بسيج دانشجويان و بسيجيان مساجد و محلات و خانواده هاي آنان در قالب حلقه هاي صالحين انجام مي شود.

وي با بيان اينكه محل اسكان زائران راهيان نور شهر اهواز، آبادان، اردوگاه ها شهيد مسعوديان و حسينيه ها و مدارس پيش بيني شده است، ادامه داد: در مجموع سه مرحله اعزام به اردوي راهيان نور انجام و 32 هزار و 619 نفر از همدان به اين اردوها اعزام مي شوند.

فرمانده سپاه انصار الحسين(ع) استان همدان گسترش فرهنگ شهادت و دفاع مقدس، ايجاد روحيه ايثار و شهادت و تحكيم ارزش هاي دوران دفاع مقدس در بين جوانان را از اهداف برگزاري اردوهاي راهيان نور عنوان كرد و افزود: اگر به تاريخ هشت سال دفاع مقدس نگاه كنيم مي بينيم زماني كه بسيج وارد كار شد تحول ايجاد شد.

بسيج نقش كليدي در هشت سال دفاع مقدس داشته است

سردار ابوحمزه با بيان اينكه شهداي بسيج نقش كليدي در هشت سال دفاع مقدس داشته اند، بيان كرد: بايد توجه ويژه اي به بسيج و شهداي بسيج و خانواده هاي آنان شود و در همه برنامه ها حضور داشته باشند.

وي با بيان اينكه نوع نگاهي كه سپاه در بحث شهدا دارد نگاهي تفكيكي نيست، ادامه داد: چه بسا افراد و اشخاصي باشند كه اسم و رسمي ندارند اما در پيشگاه خداوند متعال از اجر و قرب بالايي برخوردار هستند.

فرمانده سپاه انصار الحسين(ع) استان همدان با بيان اينكه بخشي از هزينه هاي راهيان نور خود افراد، بخشي را سپاه و بخشي را دستگاه ها تامين مي كنند، افزود: يكي از مشكلات و موانع بر سر راه اعزام به راهيان نور هزينه ها است كه نمي خواهيم هزينه هاي سنگيني بر مردم تحمیل شود.

سردار غلامعلي ابوحمزه با بيان اينكه اگر كيفيت كار فرهنگي درست نباشد آن كار فرهنگي به يك كار غير فرهنگي تبديل مي شود، اضافه كرد: سپاه وارد بحث قوميت ها نمي شود و مجموعه ايران را يكپارجه مي داند و در تصميم گيري ها مسئله قوميت مطرح نيست.

وي با بيان اينكه پيش، حين و پس از انقلاب قوميت ها اثرگذاري بالا و نقش كليدي داشتند، افزود: در همه اقشار و قوميت بسيج وارد شده و محوريت اصلي براي سپاه وحدت است.

فرمانده سپاه انصار الحسين(ع) استان همدان با بيان اينكه 120 هزار نفر در استان همدان در حلقه هاي صالحين عضو هستند، بيان كرد: امسال به لحاظ اهميتي كه حلقه هاي صالحين دارند اولويت اعزام به راهيان نور به حلقه هاي صالحين داده شده است.

سردار ابوحمزه با بيان اينكه استان همدان جوانان مستعد و خوبي دارد، ابراز داشت: در برخي از پايگاه هاي مقاومت استان همدان 10 حلقه صالحين تشكيل شده است.

وي با بيان اينكه در حلقه هاي مسائل عقيدتي، اخلاقي، بصيرتي، دشمن شناسي، جريانات، بيداري اسلامي، معنويات و مسائل مهارتي مطرح مي شود، افزود: هدف نهايي از ايجاد حلقه هاي صالحين كادرسازي براي آينده است تا كشور در آينده از كادرهاي مجربي برخوردار باشد.