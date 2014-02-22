ساخت تالار شهر قزوین با کمک وزیر ارشاد تسریع می شود

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: توجه به امور فرهنگی از دغدغه های دولت و مسئولان استان است لذا با ظرفیتهایی که در قزوین در این حوزه وجود دارد بیا د بتوانیم روند فعالیتهای این بخش را تسریع کنیم.



وی افزود: به منظور تقویت نهادهای فرهنگی لازم است از همه ظرفیت و امکانات و همکاری مسئولان کشوری برخوردار شویم که در این راستا در نشستی که امروز با وزیر فرهنگ برگزار شد خواستار مساعدت برای تسریع در طرح های فرهنگی استان شدیم.



نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: استان قزوین دارای پتانسیلهای فراوانی در عرصه فعالیت های فرهنگی و دارای هنرمندان با استعدادی در زمینه های مختلف است که توجه بیشتر به این استان می تواند موجب رشد و تعالی ظرفیت های آن شود.

نائب رئیس اول کمیسیون اصل نود با بیان اینکه طی سالیان گذشته توجه چندانی به فرهنگ این استان نشده است افزود:عدم توجه کافی به ظرفیت های بالای فرهنگی قزوین موجب شده تا این استان نتواند به جایگاه شایسته خود دست یابد.



محمدی اظهارداشت: آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار در راستای توسعه فرهنگی قزوین و توجه بیشتر به این استان قول مساعد داد.



وی افزود: با موافقت وزیر ارشاد مقرر شد با افزایش بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از نیازهای این استان برطرف شود.



این نماینده تصریح کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در این نشست برای ادامه روند احداث تالار شهر قزوین، احداث موزه مطبوعات، کمک به کانونهای فرهنگی مساجد و کانونها قرآن و عترت، برگزاری سومین دوره دوسالانه خوشنویسی استان قول مساعدت داد.



محمدی تصریح کرد: همچنین در دیدار با مهندس یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو بر حل مسائل و مشکلات شرکتهای قطعه ساز تحت پوشش این شرکت تاکید شد.



نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک گفت: در این دیدار تاکید شد که صنعت خودروسازی یکی از ارکان مهم صنعت کشور است و برای رسیدن به افتخارات صنعتی و گام نهادن در راه توسعه کشور باید توجه ویژه ای به کارخانه های خودروسازی شود.

وی افزود: کارخانه ایران خودرو با برخورداری از 52 هزار نیروی کار در ردیف پیشروترین واحدهای صنعتی کشور و حتی در صف مقدم آن است که میتواند تاثیر بسزایی در توسعه صنعتی ایران داشته باشد.



نایب رییس اول کمیسیون اصل نود توجه به جلب اعتماد مشتریان را از جمله اولویتهای این شرکت دانست و بیان کرد: مشتری مداری و توجه به نیازها و خواست مشتریان بزرگترین سرمایه هر تولید کننده است که کارخانه ایران خودرو باید توجه ویژه ای به آن داشته باشد.

محمدی با اشاره به کارخانه های قطعه ساز تامین کننده قطعات ایران خودرو در قزوین و بیان مشکلات آنها گفت: این کارخانه ها به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از بخشهای تابع شرکتهای خودرو ساز با مشکل جدی مواجه و برخی از آنها مجبور به تعدیل نیروی خود شده اند که این مسئله نارضایتی مردم و سرمایه گذاران را در پی داشته است.

نماینده مردم قزوین یادآورشد: با توجه به تاخیرهای تحویل خودرو به مشتریان از مدیرعامل شرکت ایرالن خودرو درخواست کردیم با ارائه راهکار عملی نسبت به تحویل بموقع خودرو اقدام کنند.

وی اظهارامیدواری کرد با مساعدت مسئولان کشوری امیدواریم در مسیر حل مشکلات استانی هم اقدام مناسبی صورت گیرد.