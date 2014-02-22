اجرای نمایش «شکلک» تا 23 اسفند تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه بلیت های نمایش «شکلک» نوشته نغمه ثمینی و کارگردانی کیومرث مرادی تا 15 اسفند ماه پیش فروش شده بود اجرای این اثر نمایشی به دلیل استقبال مخاطبان از 16 تا 23 اسفند ماه تمدید شد.

امیر جعفری، پانته آ بهرام، ستاره پسیانی و نوید محمدزاده بازیگران این اثر نمایشی هستند. محمدزاده به دلیل حضور در جشنواره فیلم برلین به خاطر فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» چند روزی نتوانست گروه نمایشی را همراهی کند که در این چند شب جواد عزتی جایگزین او شده بود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: دختر و پسری جوان که خانه ای ندارند به طور موقت به خانه ای متروک وارد می شوند که ظاهرا کسی در آن زندگی نمی کند اما ناگهان فردای آن روز دو نفر به نام های عالیه و حسن شکلکی ظاهر می شوند و از آنها می پرسند که در این خانه چه می کنند. درگیری میان آنها اوج می گیرد و هر زوج جوان متوجه می شوند که آن دو یعنی عالیه و حسن شکلکی به زمان دیگری تعلق دارند و….

«شکلک» با همراهی موسسه فرهنگی هنری کارنامه از 8 بهمن ماه اجرای خود را در تالار شمس واقع در اقدسیه (موحد دانش) بعد از آجودانیه، کوچه نیلوفر، پلاک 3 آغاز کرده و پرتماشاگر ترین نمایش این تالار در سال 92 لقب گرفته است.