دستگیری دختر و پسر زورگیر هنگام مصرف موادمخدر

به گزارش خبرنگار مهر، 19 تیر امسال فردی با مراجعه به کلانتری 128 تهران نو به مأموران اعلام کرد که پس از خروج از ایستگاه مترو از سوی دو سرنشین زن و مرد یک دستگاه موتورسیکلت ، با تهدید چاقو مورد زورگیری قرار گرفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "زورگیری" و به دستور شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای ناحیه 27تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ساعت 9 و 30 دقیقه 19 تیر امسال و در محدوده مترو شهید کلاهدوز ، پس از خارج شدن از ایستگاه مترو در حال بازگشت به محل پارک خودرو در خیابان مهرآور بودم که ناگهان یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین آقا و خانم وارد کوچه شده و با تهدید قمه به سمت من حمله ور شده و پس از سرقت کیف دستی حاوی 5 فقره عابر بانک و مدارک شناسایی و همچنین دو دستگاه گوشی تلفن همراه از محل متواری شدند " .

با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره پنجم با بهره گیری از مشاهدات مالباخته اقدام به چهره نگاری تصاویر دو سارق زورگیر کرده و در همان مراحل اولیه و با استفاده از بانک اطلاعات مجرمین سابقه دار موفق به شناسایی دو مجرم سابقه دار به نام های "علیرضا . م" 29 ساله و "زهرا . الف" 25 ساله شدند .

بررسی سوابق علیرضا حکایت از آن داشت که او بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف کیف قاپی ، شرب خمر ، ایراد ضرب و جرح عمدی ، اخلال در نظم عمومی ، سرقت خودرو ، سرقت داخل خودرو ، درگیری با مأمورین و سرقت مقرون به آزار و اذیت از سال 81 تاکنون دستگیر و روانه زندان شده است. سوابق زهرا نیز نشان داد که او چندین بار به اتهام مشارکت در "تولید و نگهداری مواد روانگردان" و همچنین "خرید و فروش موادمخدر" دستگیر و روانه زندان شده است .

با توجه به بلامکان بودن هر دو متهم ، مشخصات هر دو نفرشان در سیستم جامع پلیس ثبت و همزمان تحقیات پلیسی برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری آنها آغاز شد . سرانجام اواخر بهمن ماه سال جاری ، کارآگاهان اداره پنجم با شناسایی مخفیگاه هر دو متهم در اصفهانک – خیابان شهید کیانی به این محل رفته و هر دو نفر آنها را هنگام مصرف موادمخدر دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی منتقل کردند .

علیرضا و زهرا در اعترافات خود عنوان داشتند که از حدود یک سال پیش و بواسطه مصرف موادمخدر با یکدیگر آشنا شده و سرقت های خود را نیز جهت تأمین هزینه موادمخدر مصرفی انجام داده اند .

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی، معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح هر دو متهم به زورگیری از شهروندان ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و همچنین سایر مالباختگان در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی قرار گرفته اند .