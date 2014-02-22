حضور داوطلبانه 10 هزار پزشک در مناطق محروم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع به اعزام کاروانهای سلامت به مناطق محروم کشور اشاره کرد و گفت: در دهه فجر امسال بیش از 280 کاروان سلامت به مناطق محروم و کم برخوردار کشور اعزام شدند که در همین راستا بالغ بر 50 هزار نفر از هموطنان از خدمات درمانی برخوردار شدند.

وی با اعلام اینکه بیش از 1000 پزشک در قالب این کاروانهای سلامت حضور داشتند، افزود: اعزام پزشکان به مناطق محروم کشور، بر اساس نیازهای پزشکی هر منطقه متفاوت است. به عنوان مثال شایعترین مشکلات در استان سیستان و بلوچستان بیماریهای کلیوی، تنفسی و چشمی است که متناسب با آن، پزشکان متخصص را به این مناطق اعزام کردیم.

رافع همچنین از مراجعه 229 هزار بیمار نیازمند برای دریافت کمک به جمعیت هلال‌احمر خبر داد.

وی در ادامه به اجرای "طرح فرشتگان رحمت" در کشور اشاره کرد و گفت: این طرح از 5 سال قبل با توزیع سبد غذایی بین زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست مانند همسران زندانیان یا خانواده‌های نیازمند و بیماران در سراسر کشور آغاز شده است. بطوریکه در سال 88، 43 هزار سبد غذایی؛ در سال 89، 40 هزار سبد غذایی؛ در سال 90 ، 135 هزار سبد غذایی و در سال 91 نیز 444 هزار سبد غذایی در بین خانوارهای زیر خط فقر توزیع شده است.

رافع در مورد نحوه تهیه و توزیع این سبدها گفت: نیازمندان توسط داوطلبان هلال‌احمر و خانه‌های داوطلب در سراسر کشور شناسایی می‌شوند. تلاش ما این است که حتی افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هم باشند در اولویت‌های بعدی در صورت توان این سبدها را دریافت کنند.

رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر به محتوای این سبدهای غذایی اشاره کرد و افزود: این سبدها شامل برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است که البته با توجه به فرهنگ هر منطقه ای، محتوای این سبدها تغییر می کند.

رافع با اعلام اینکه برای امسال نیز توزیع 292 هزار و 500 سبد غذایی برای خانوارهای زیر خط فقر در کشور پیش بینی شده است، گفت: مبلغ هر سبد کمتر از 400 هزار تومان نیست اما می تواند بیشتر هم باشد که برای یک خانواده 4 نفره در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: امسال برای نخستین بار در کنار اقلام غذایی بسته‌های بهداشتی شامل صابون، مسواک و خمیردندان و حوله نیز قرار می‌دهیم که این بسته‌ها برای 4 نفر افراد خانوار تهیه شده و بنا به فرهنگ هر استان ممکن است علاوه بر اقلام غذایی پایه اقلام دیگری بنا بر توان هر استان اضافه شود که ارزش هر سبد 400 هزار تومان برآورد شده است.

به گفته رافع، بیش از 4 هزار خانه داوطلب در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که با توجه به ظرفیت داوطلبان در هر استان این سبدها تهیه و توزیع خواهد شد که استان فارس به دلیل تعداد بیشتر خانه‌های داوطلب در این زمینه رکوردار است.

رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر، زمان توزیع این سبدها را از 15 اسفند ماه جاری اعلام کرد و افزود: از آنجایی که ما بر پایه کمکهای انسان دوستانه و خیرین حرکت می‌کنیم بودجه چندانی نداریم و امسال 21 میلیارد تومان بودجه مصوب سازمان بوده که هنوز تمام آن محقق نشده است اما در کنار آن 100 میلیارد تومان کمک‌های مردمی داشته‌ایم که اگر این کمکها نبود هیچ اقدامی نمی‌توانستیم انجام دهیم.

وی از رسانه‌ها خواست تا برای جلب مشارکتهای مردمی فعالیتهای داوطلبان و کمبودهای نقاط محروم را پوشش دهند تا افراد خیر بتوانند به درستی کمکهای خود را به نیازمندان برسانند. همچنین شماره حساب 99999 به نام جمعیت هلال‌احمر در بانکهای ملت، ملی، تجارت و پارسیان در سراسر کشور آماده جذب کمکهای خیرین و مردم برای تهیه سبدهای غذایی و سایر کمکهای انسان‌دوستانه به نیازمندان است.