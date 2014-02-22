جدول قیمت سکه و ارز روزشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز شنبه در بازار 940 هزار تومان، نیم سکه 480 هزارتومان، ربع سکه 280 هزارتومان و گرمی 180 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1327 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2955 تومان، هر یورو را 4053 تومان، هر پوند را 4930 تومان و هر درهم امارات را 809 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز