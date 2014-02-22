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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۷

جدول قیمت سکه و ارز روزشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روزشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز شنبه در بازار 940 هزار تومان، نیم سکه 480 هزارتومان، ربع سکه 280 هزارتومان و گرمی 180 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1327 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2955 تومان، هر یورو را 4053 تومان، هر پوند را 4930 تومان و هر درهم امارات را 809 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 940000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 940000
نیم سکه 480000
ربع سکه 280000
1 گرمی 180000
هرگرم‌طلای18عیار 95500
نوع ارز  
دلار آمریکا 2955
یورو 4053
پوند انگلیس 4930
درهم 809

 

 

کد مطلب 2241355

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