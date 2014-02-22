به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی امروز در همایش افتتاح قراردادهای نفتی با بیان اینکه ایران با 33.6 تریلیون متر مکعب بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان است، گفت: بعد از ایران کشورهای روسیه، قطر، ترکمنستان بزرگترین دارندگان ذخایر گاز جهان بوده ضمن اینکه تولید گاز از ذخایر نامتعارف در آمریکا هم به یک چالش جدی برای صنایع گاز جهان تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در طول یک دهه گذشته تاکنون متوسط مصرف و تقاضا برای گاز طبیعی توسط مشترکان خانگی تجاری صنایع نیروگاه ها دو برابر شده است، تصریح کرد: با وجود افزایش تقاضا اما ظرفیت تولید گاز ایران افزایش نیافته است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه متوسط مصرف گاز خانگی از 31 درصد در سبد انرژی کشور در تابستان به بیش از 80 درصد در فصل زمستان افزایش می یابد، بیان کرد: این افزایش مصرف ناگهانی گاز توسط مشترکان خانگی در فصل زمستان منجر به محدودسازی شدید گاز صنایع نیروگاه ها و پتروشیمی ها می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شرکت ملی گاز شرمنده نیروگاه ها، صنایع و CNGها برای زمستان سال جاری شده است، تصریح کرد: با این وجود فشارهای متعددی به شرکت ملی گاز به منظور گازرسانی به روستاها وارد می شود.

عراقی با یادآوری اینکه همزمان با افزایش ظرفیت تولید گاز در پارس جنوبی باید ظرفیت انتقال گاز کشور با بهره برداری از خطوط لوله و تاسیسات جدید تقویت فشار افزایش یابد، تاکید کرد: با این وجود به دلیل عدم تامین فاینانس و نبود سرمایه گذاری کافی ساخت خطوط لوله اصلی گاز کشور همچون تکمیل خط لوله ششم، نهم و یازدهم گاز کشور مت وقف و یا با تاخیرهای گسترده ایت روبرو است.

معاون وزیر نفت با اشاره به راه اندازی اولین طرح ذخیره سازی گاز ایران در سراجی قم افزود: زمستان امسال حدود 9.8 میلیون متر مکعب در روز گاز از اولین طرح خیره سازی گاز کشور برداشت شده است.

این مقام مسئول همچنین از راه اندازی دومین طرح ذخیره سازی گاز ایران در سال 93 خبر داد و یادآور شد: هم اکنون حدود 1002 شهر و 15175 روستا به شبکه گاز کشور متصل هستند.

وی در تشریح برنامه های ایران به منظور ورود به تجارت جهانی گاز توضیح دد: تغییرات جدید ساختاری در شرکت گاز به منظور ورود به تجارت جهانی گاز ضروری است.

معاون وزیر نفت از عدم تامین منابع مالی، فقدان تخصیص بهینه منابع مالی، رشد نامتعارف تقاضا در داخل و تولید گاز از ذخایر نامتعارف به عنوان چالش های کلیدی ایران به منظور ورود به بازار جهانی گاز یاد کرد و گفت: ساخت خط لوله، راه اندازی واحدهای تولید LNG و تحاتر گاز با برق به عنوان سه سناریو ایران برای حضور در تجارت جهانی گاز یاد کرد.

عراقی از هند و ترکیه به عنوان بازارهای جذاب گازی ایران یاد کرد و اظهار داشت: صادرات LNG به چین در دستور کار قرار دارد ضمن آنکه احتمال اهتمام خط لوله صلح گازی از مسیر پاکستان به چین هم است.

این مقام مسئول در پایان با یادآوری اینکه صادرات گاز ایران به اروپا هم یکی از اولویت های ورود به تجارت جهانی گاز است، خاطر نشان کرد: بر این اساس دو مسیر ترکیه و سپس مسیر کشورهای عراق و سوریه دو سناریوی ایران برای حضور در بازار گاز اروپا است.