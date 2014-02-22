آغاز فراخوان بورس شهید شهریاری در دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی در قالب این بورس، به دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان واجد شرایط، تسهیلات ویژه‌ای اعطاء می‌کند.

دانشجویان برای اینکه مشمول این بورس شوند باید اشتغال تمام وقت به تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد یا دکتری داشته و معدل کل آنها حداقل 16 از 20 باشد همچنین امتیاز لازم از مواد مندرج در دستورالعمل اجرایی دانشگاه را بدست آورده باشند.



واجدان شرایط تا 31 فروردین سال 93 برای ثبت نام مهلت دارند مقاضیان در مهلت مقرر، باید کاربرگ شماره 10 (موجود بر روی تارنمای دفتر) را تکمیل و به همراه سایر مدارک و مستندات لازم به معاون تحصیلات تکمیلی یا معاون آموزشی دانشکده/پژوهشکده خود تحویل دهند.



اطلاعات تکمیلی در خصوص دیگر شرایط لازم و دسترسی به دستورالعمل اجرایی و کاربرگ­های شماره 10 و 11 از طریق تارنمای دفتر استعدادهای درخشان به آدرس :http://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/Talent/Pages/default.aspx امکان­پذیر است.