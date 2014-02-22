استان ایلام آماده پذیرایی از کاروان های راهیان نور و مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری صبح شنبه در نشست ستاد کاروان راهیان نور و مسافران نوروزی اظهار داشت: امسال 70 هزار نفر از یادمان ها و مناطق عملیاتی استان دیدن کرده اند.

وی بیان داشت: این تعداد شامل دانشجویان، دانش آموزان وکاروان های محلات بوده اند که از مناطق مختلف استان دیدن کرده اند.

کلانتری افزود: علاوه بر این تعداد 11 هزار نفر از دانش آموزان ودانشجویان در غالب کاروان های راهیان نور از مناطق عملیاتی استان دیدن کرده اند.

این مسئول اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم میزبانان خوبی برای کسانی باشیم که از یادمان های شهدا و ازنقاط دوران هشت سال دفاع مقدس بازدید می کنند.

وی اضافه کرد: بتوانیم بحث تامین آب، برق، جاده های دسترسی امکانات امدادی و پزشکی و شرایط مناسب را برای آنها فراهم کنیم.

وی ادامه داد: آمادگی لازم برای استقبال، اسکان ، پذیرایی و ساماندهی کاروانها از مناطق یادمانی استان داریم.

کلانتری تصریح کرد: پیش بینی می شود اسفندماه امسال و در تعطیلات نوروزی سال آینده بیش از هفت هزار نفر دیگر در غالب کاروانهای راهیان نور از یادمان های دفاع مقدس استان بازدید کنند.

وی خواستار معرفی ظرفیت های موجود در استان برای مسافران نوروزی شد و گفت: مشکلات سال گذشته آسیب شناسی شده است و امیدواریم سال آینده مشکلات سال گذشته را نداشته باشیم و آن را اصلاح و جبران کنیم وبتوانیم با کمیت وکیفیت بیشتری ارائه خدمت کنیم.

کلانتری اضافه کرد: همه دستگاه های مسئول پای کار هستند و پیش بینی می کنیم که فضایی فراهم شود که ظرفیت های استان در بحث گردشگری ، میراث فرهنگی و مراکز مذهبی در غالب سایت های دیدنی معرفی شوند.