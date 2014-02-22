به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یعقوب سلیمانی در مراسم اختتامیه چهارمین دوره تخصصی آموزش مدیران کاروان‌های راهیان نور ویژه خواهران که با حضور رئیس سازمان حج و زیارت کشور در مجتمع ولایت قم برگزار شد، با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته بیش از 30 هزار نفر در سراسر کشور آموزش عمومی و مقدماتی مدیر کاروان‌های راهیان نور را پشت سر گذاشته اند، ابراز نمود: از این تعداد 4300 نفر به دوره تخصصی راه پیدا کردند که 1000 نفر از این مربیان، از خواهران هستند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این دوره به هر چه بهتر و مفید تر برگزار شدن اردوهای راهیان نور کمک می‌کند، ابراز نمود: برگزاری این دوره‌ها باعث شده که سفرهای نور هم از لحاظ کاربردی و هم از لحاظ ایمنی در سطح بالاتری نسبت به سالهای گذشته برگزار شود.

مسئول اردویی و راهیان نور سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه بسیجیان در این دوره ها آموزشهایی از قبیل: ایمنی، علوم اجتماعی، ارتباطات و تربیتی را با زیرفصلهای مربوطه می گذرانند، خاطرنشان کرد: مدیران کاروان های راهیان نور باید بتوانند در راستای جذب حداکثری، برنامه ریزی صحیح و مواقع بحران احتمالی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند و در این زمینه ها ایفای نقش کنند.

وی با در ادامه با تشریح اهمیت سفرهای راهیان نور و با بیان اینکه امروزه راهیان نور به عنوان یک پدیده فرا مرزی مطرح است، عنوان کرد: سال گذشته از 36 ملیت دنیا در مناطق عملیاتی دفاع مقدس حضور پیدا کردند.

سردار سلیمانی در پایان با اعلام این خبر که سال گذشته 11 میلیون نفر و در سال جاری هم حدود 12 میلیون نفر در برنامه معنوی راهیان نور شرکت می کنند، تصریح کرد: در زمینه زیرساخت ها و ایمنی، اقدامات گسترده ای انجام شده و علاوه بر 600 دستگاه اتوبوسی که برای کاروانها در نظر گرفته شده سعی شده در مسیرهایی که امکان آن فراهم است از قطار استفاده شود.

راویان دفاع مقدس انتقال دهنده مصائب عاشورا هستند

رئیس سازمان حج و زیارت کشور نیز در این مراسم با اشاره به نقش موثر راویان دفاع مقدس در انتقال فرهنگ شهادت و ایثار به نسل جدید جامعه اظهار داشت: راویان دفاع مقدس روایت کنندگان مسائل و مصائب عاشورا و کربلا هستند.

سعید اوحدی گفت: مناطق عملیاتی دفاع مقدس کربلای ایران هستند و راویان آن به عنوان راویان عاشورا محسوب می شوند.

وی با اشاره با اینکه پدیده های عالم خلقت دارای ظاهر و باطنی هستند، اظهار داشت: انسانهایی موفق هستند که از ظاهر به باطن پدیده های خلقت پی می برند.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور با بیان اینکه مسئولیتی که مدیران کاروان های راهیان نور برعهده گرفته اند با همه مسئولیت ها و وظایف دنیوی متفاوت است، ابراز کرد: شما عزیزان جایگاهی داریدکه خودتان در آن اصالت دارید و باید از ظاهر آن به باطنش پی ببرید.

وی با بیان اینکه مدیریت کاروان راهیان نور بسیار مسئولیت مقدسی است، خاطرنشان کرد: خدمت در این کاروان های نور توفیق بسیار والایی است، آن هم در سرزمین هایی که با خون هزاران شهید بیمه شده است.

اوحدی در ادامه با اشاره به اینکه اگر روایت ها و نقل هایی که در حال حاضر از رشادت ها امام حسین(ع) و یاران باوفایشان وجود دارد، نبود، ما به عمق این حاثه پی نمی بردیم، تصریح کرد: اگر کار ارزشمند شما نباشد درسال های آینده خبری از رشادت ها و حماسه سازی های مردان و زنان کربلای ایران نخواهد ماند.

وی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه "سی سال عبادت کردید یک بار هم وصیت نامه ی شهدا را بخوانید" ادامه داد: شما راوی و یادآور وصیت شهداء هستید و جایگاه شما بسیار رفیع است و کار شما نفوذ در قلب انسان ها دارد و یقینا امام حسین(ع) از شما راضی و حضرت زهرا(س) از شما دلشاد خواهند بود.

رئیس سازمان حج و زیارت در پایان بیان نمود: اگر امروز مردم سوریه این چنین مقاومت می کنند و اگر بیداری اسلامی و این تحولات عظیم در جهان به وجود آمده، به برکت خون شهدای انقلاب اسلامی است و عزت و احترامی که ما در دنیا داریم، به خاطر رشادت ها و عملکرد این عزیزان است که همه باید رهرو راه آنها باشیم.

گفتنی است این دوره که به مدت 4 روز متوالی در اردوگاه ولایت قم برگزار شد، اجرای مسابقه، تقدیر از برگزیدگان، پخش نماهنگ و هم خوانی خواهران از دیگر برنامه های اجرا شده در طول این دوره آموزشی بود.