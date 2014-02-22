انتقام از همکلاسی با حذف واحدهای درسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه محمد حسینی پور در رابطه با اين خبر گفت:دختر دانشجو با در دست داشتن برگه قضايي به اداره مبارزه با جرايم سايبري پليس فتا مراجعه و مدعی شد چندي پيش که براي ديدن نمرات خود به سامانه اينترنتي دانشگاه وارد شدم، متوجه شدم که تعداد زيادي از دروس و واحد هايي که امتحان داده بودم، بدون آگاهي من از اين سامانه حذف شده است.

وی افزود:با دريافت اين شکايت بررسي هاي فني و بازجويي از مظنونا مورد ظن دختر دانشجو آغاز شد و در نهايت،همکلاسی وی که دوست نزديکش بود شناسايي و برای بازجويي و انجام تحقيقات به پليس فتا احضار شد. دختر جوان پس از بازجويي و مشاهده ادله پليس اعتراف کرد:شاکي دوست نزديک من است و بارها به من اعتماد کرده و نام کاربري و رمز عبور ورود به سامانه را در اختيارم قرار مي داد تا وضعيت معدل وي را از طريق سامانه چک کرده و به وي اطلاع دهم و به سبب اين که او قصد داشت براي ادامه تحصيل به خارج از کشور برود،با هدف به تاخير انداختن سفر وي اقدام به حذف تعدادي از دروس و واحد هاي درسي اش کردم.

رئيس پليس فتا استان سيستان وبلوچستان در پايان يادآور شد:دوستي يکي از با ارزش ترين روابط بين انسان هاست ولي اعتماد بي جا مي تواند اين روابط زيبا را به سمت سياهي و تاريکي بکشاند و در اين جا به شهروندان توصيه مي کنم از قرار دادن مشخصاتي از قبيل نام هاي کاربري و رمز هاي عبور به افراد و حتي دوستان نزديک خود خودداری کنند.