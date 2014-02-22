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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۱۹

انتقام از همکلاسی با حذف واحدهای درسی

انتقام از همکلاسی با حذف واحدهای درسی

دختر دانشجویی که نام کاربري و رمز عبور خود را در اختيار دوستش قرار داده بود در پايان ترم با حذف تعداد زيادي از واحد هاي درسي اش از سوی همکلاسی مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه محمد حسینی پور در رابطه با اين خبر گفت:دختر دانشجو با در دست داشتن برگه قضايي به اداره مبارزه با جرايم سايبري پليس فتا مراجعه و مدعی شد چندي پيش که براي ديدن نمرات خود به سامانه اينترنتي دانشگاه وارد شدم، متوجه شدم که تعداد زيادي از دروس و واحد هايي که امتحان داده بودم، بدون آگاهي من از اين سامانه حذف شده است.

وی افزود:با دريافت اين شکايت بررسي هاي فني و بازجويي از مظنونا مورد ظن دختر دانشجو آغاز شد و در نهايت،همکلاسی وی  که دوست نزديکش بود شناسايي و برای بازجويي و انجام تحقيقات به پليس فتا احضار شد.  دختر جوان پس از بازجويي و مشاهده ادله پليس اعتراف کرد:شاکي دوست نزديک من است و بارها به من اعتماد کرده و نام کاربري و رمز عبور ورود به سامانه را در اختيارم قرار مي داد تا وضعيت معدل وي را از طريق سامانه چک کرده و به وي اطلاع دهم و به سبب اين که او قصد داشت براي ادامه تحصيل به خارج از کشور برود،با هدف به تاخير انداختن سفر وي اقدام به حذف تعدادي از دروس و واحد هاي درسي اش کردم.

رئيس پليس فتا استان سيستان وبلوچستان در پايان يادآور شد:دوستي يکي از با ارزش ترين روابط بين انسان هاست ولي اعتماد بي جا مي تواند اين روابط زيبا را به سمت سياهي و تاريکي بکشاند و در اين جا به شهروندان  توصيه مي کنم از قرار دادن مشخصاتي از قبيل نام هاي کاربري و رمز هاي عبور به افراد و حتي دوستان نزديک خود خودداری کنند.

کد مطلب 2241371

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