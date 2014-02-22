به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری اساتید دانشگاه سوره در موزه امام علی صبح امروز شنبه سوم اسفند ماه در دفتر ریاست دانشگاه سوره و با حضور محمد روشن رئیس دانشگاه سوره، مهران هوشیار رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه سوره، امیر عبدالحسینی رئیس موزه هنرهای دینی امام علی (ع) و علی زندی دبیر هنری نمایشگاه اساتید دانشگاه سوره برگزار شد.

روشن در ابتدای این نشست گفت: دانشگاه سوره به عنوان یکی از موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف احیای حکمت دینی و معنوی و با شناسایی و بهره‌گیری از استادان بزرگ علمی و تجربی برای پرورش هنرمندان جوان و خلاق از سال 72 با جذب دانشجو در دوره‌های کاردانی و کارشناسی رشته‌های سینما، نمایش، معماری، صنایع دستی، موسیقی، مجسمه‌سازی، گرافیک و نقاشی توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات شروع به فعالیت کرد.

رئیس دانشگاه سوره افزود: دانشگاه سوره در حال حاضر دارای 3 دانشکده هنر، معماری، فرهنگ و ارتباطات و همچنین پژوهشکده مطالعات هنر اسلامی، مرکز مطالعات فرهنگی جوانان و مرکز مطالعات معماری ایران و ایتالیا است که با بیش از 8 هزار فارغ التحصیل در رشته های مختلف در حال فعالیت در شهر تهران است.

وی در مورد امکانات و تجهیزات دانشگاه سوره تشریح داد: دانشگاه سوره دارای لابراتوار عکاسی، کارگاه‌های سفال، چاپ دستی، بافت فرش، تراش سنگ و شیشه، لعاب، سرامیک، رنگرزی، جواهرسازی، سالن های سینما، پلاتوهای نمایش، 13 آتلیه معماری و نگارخانه آیینه است.

روشن ضمن ارائه ریز فعالیت های دانشکده های مختلف در مورد نمایشگاه آثار اساتید دانشگاه سوره گفت: ما یک سند چشم انداز 20 ساله را در دانشگاه سوره تدوین کردیم و برای تدوین این سند از بهترین های حوزه هنری مشورت خواستیم و خدا را شکر که این سند هم در هیات امنای دانشگاه سوره و هم در وزارت علوم تصویب شده است.

رئیس دانشگاه سوره بیان کرد: ما به دنبال نقد هستیم و دوست داریم که با برگزاری نمایشگاه «مکتب سوره» فعالیت 20 ساله‌مان نقد شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد وجه تمایز این نمایشگاه با سایر نمایشگاه‌های هنری که در کشور برگزار می شود، بیان کرد: حرفه ای های هنر و هنرمندان انقلابی که در حوزه هنری بودند 20 سال پیش به این نتیجه رسیدند که به فعالیت های آکادمیک برای هنر نیاز است پس دانشگاه سوره را تشکیل دادند. دانشگاه سوره بر اساس یکسری اهداف که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده است به تربیت هنرمند متعهد دینی پرداخته است، این وجه تمایز ما با سایر نمایشگاهها خواهد بود. ما هنرمندی می خواهیم که در خدمت مکتب باشد و هنرمندان خارج از مکتب در حوزه کاری ما نیستند.

رئیس دانشگاه سوره در پایان سخنان گفت: ما به دنبال بومی سازی هنر هستیم و آنچه را که در هنر وجود دارد، تعمق می بخشیم.

در ادامه مهران هوشیار رئیس دانشگاه هنر و رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه گفت: ما 7 رشته در دانشگاه سوره مرتبط با هنر داریم که به لحاظ تاریخی، فرازها و فرودهای زیادی داشته است ولی می توانم با قطعیت بگویم از سال 86 به این سو ما مسیر صعودی طی کرده ایم تا آنجا که در زمینه هنر و در جشنواره های داخلی، بین المللی و مناسبتی هم دانشجویان و هم اساتید ما جزو نفرات برگزیده بوده و هستند.

وی افزود: نام سوره همیشه مطرح بوده و هست و در تمام مسائل هنری حضوری فعال داشته ایم. سال گذشته اولین نمایشگاه اساتید هنرمند را برگزار کرده و امسال نیز این نمایشگاه را در موزه امام علی (ع) با گستردگی و برنامه ریزی بهتر و خاص تری برگزار خواهیم کرد.

هوشیار ادامه داد: این نمایشگاه ویژگی های خاص خود را دارد و در تبیین موازین دینی و پرورش هنرمندان متعهد کوشیده است.

وی نمایشگاه را نمایشگاه مکتب سوره نامید و بیان کرد: در این نمایشگاه نگاهی به فعالیت در دانشگاه هنر سوره داشته ایم که از پنجم تا پانزدهم اسفند در موزه امام علی (ع) برپا خواهد بود.

رئیس دانشکده هنر دانشگاه سوره از محمد باقر آقامیری، محمد علی رجبی، ایرج نعیمایی، حبیب آیت اللهی، اصغر کفشچیان مقدم، کاظم چلیپا، ابوالفضل همتی آهویی و ساعد مشکی به عنوان برخی از اساتیدی که در این نمایشگاه اثر دارند نام برد و افزود: 80 درصد از افرادی که در این نمایشگاه حضور دارند از هنرمندان برجسته کشور هستند که بیشتر آنها یا استاد دانشکده هنر دانشگاه سوره هستند و یا جزو اساتید مدعو این دانشگاه هستند.

هوشیار در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا از نام مکتب برای این نمایشگاه استفاده کرده اند، گفت: مکتب هنری روندی است که در طول گذر زمان مفاهیم اجتماعی می سازد. هر حوزه ای که در مسیر اجرایی خود هدف داشته باشد و فعالیت هایش هدفمند صورت بگیرد می تواند در گذر زمان به مکتب هنری تبدیل شود.

وی ادامه داد: مکتب هنری سوره در آینده اتفاق خواهد افتاد. فکر کنید ما یک فرزند به دنیا آورده ایم که برای خودباوری بیشتر باید برای آن یک اسم خوب انتخاب کنیم. ما نام مکتب سوره را انتخاب می کنیم تا با خودباوری که داریم روزی مکتب شویم.

وی در پایان سخنانش این نمایشگاه را نگاهی به فعالیت های اساتید دانشگاه سوره دانست و گفت: ما نمی توانیم و نمی شد که برای این اساتید شاخصه تعیین کنیم که چه اثری خلق کرده و برای نمایشگاه ارائه دهند.

در ادامه امیر عبدالحسینی مدیر موزه هنرهای دینی امام علی (ع) و رئیس مرکز تجسمی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران گفت: در ماه رمضان و در غرفه هنری نمایشگاه قرآن بحثی بین من و آقای هوشیار و چند استاد دیگر هنر شکل گرفت که چرا بین جامعه حرفه ای هنر و جامعه آکادمیک آن همسویی وجود ندارد و این دو قشر نمی توانند به زبان خلق اثر برسند. این بحث باعث کلید خوردن برپایی نمایشگاه حاضر شد.

عبدالحسینی افزود: یکی از دلایل شکل گیری نمایشگاه رفع و یا بررسی اصطلاحات میان جامعه دانشگاهی و جامعه حرفه ای هنر است و اینکه به این نکته برسیم که حق با کدام جامعه است که از جامعه دیگر نقد به عمل می آورد.

وی در پایان سخنانش گفت: قصد داریم با این نمایشگاه به یک روانشناسی برای سرفصل های درسی برسیم که در سرفصل های درسی دانشگاه سوره گنجانده شود و یا حداقل این موضوع را تجربه کرده و نکات منفی آن را به دست بیاوریم.

در پایان این نشست، زندی مدیر هنری نمایشگاه سوره و مدیر مسئول مجله خط خطی در مورد سئوال خبرنگار مهر درباره مکتب هنری سوره، گفت: هیچ اشکالی ندارد که برای یک نمایشگاه نام مکتب بگذاریم، ما کمی از اینکه نام فرزند خودمان را رستم بگذاریم می ترسیم. باید به این قضیه امیدوار باشیم که دانشگاه سوره در آینده به مکتب تبدیل شود.

وی در مورد ورکشاپ های این نمایشگاه گفت: هفتم اسفند ماه کارگاه گروه نقاشی با موضوع «هفت خوان شاهنامه» با حضور استادان محمد خلیلی فر، خسرو خسروی، علی ناصریان، احمد وکیلی و محمد عصمتی، روز یکشنبه یازدهم اسفند ورکشاپ تصویرگری گروه گرافیک با موضوع هفت سین با حضور همتی آهویی، اکبر نیکان پور، علی آقاخانی و کیانوش قریب پور، نشست جایگاه و ضرورت شکل گیری سبک های هنری در هنر معاصر ایران با حضور حبیب آیت اللهی و محمد علی رجبی و چند نشست دیگر در کنار نمایش فیلم های «ماهی و گربه» به کارگردانی شهرام مکری، نمایش فیلم «سایه روشن» از فرزاد موتمن و مراسم بزرگداشت ایرج نعیمایی از جمله برنامه های این نمایشگاه هستند.