جغد تالابی در دامان طبیعت آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر با ضمن تشکر از مردم فهیم این شهرستان به خاطر همکاری با محیط بانان در راستای حمایت از محیط زیست، افزود: در این راستا یکی از شهروندان دوستدار طبیعت با مراجعه به پاسگاه سرمحیط بانی پرور یک بهله جغد تالابی را به ماموران تحویل داد.

وی تصریح کرد: کارشناسان حفاظت محیط زیست پس از انجام اقدامات درمانی برای رفع آسیب دیدگی این گونه مهم جانوری، اقدام به رهاسازی این پرنده به دامان طبیعت کردند.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر با یادآوری اینکه جغد تالابی، 38 سانتیمتر طول دارد و شبیه جغد شاخدار است، خاطرنشان کرد: این پرنده وحشی پروازش موج دار و بال زدن هایش آرام و باشکوه است.

زارع، تفاوت جغد تالابی با جغد شاخدار، را شامل رنگ خاکستری کمرنگ صفحه صورت (سفید نخودی) با رگه های سیاه در اطراف چشم ها که به زردی (یا نارنجی) می زند، عنوان کرد و افزود: قاعده شاه پرهای پرواز، خاکستری مایل به قهوه ای نخودی است که رگه های مشخصی روی پرهای پرواز و دمش دیده می شود.

وی افزود: در زیر خم بال های این پرنده لکه سیاهی به چشم می خورد و روتنه رگه رگه طولی سیاه با زمینه نخودی، زیر تنه با لکه های سیاه باریکتر از آن، و گوشپرها کوتاه است که به دشواری می توان آن را دید و پاها از پرهای سفید پوشیده شده است.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر با بیان اینکه این پرنده اغلب در روز شکار می کند، گفت: جغد تالابی در مناطق باز و وسیع حاشیه تالاب ها، تپه های شنی و علفزار به سر برده و روی زمین در لابلای پوشش گیاهی کنار باتلاق ها آشیانه می سازد.