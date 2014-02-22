تیم مقاومت قهرمان نخستین دوره لیگ تیراندازی آقایان گیلان شد

مسئول کمیته لیگ تیراندازی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این رقابت ها تیم مقاومت رشت با کسب 44 امتیاز در جایگاه نخست جدول رده بندی قرار گرفت.

علی علیجانپور افزود: در هفته چهارم این مسابقات سجاد زحمتکش از تیم مقاومت با کسب رکورد 277 امتیاز مقام نخست بخش انفرادی رشته تفنگ بادی را از آن خود کرد.

وی اظهارداشت: همچنین " رجب میرزاباقری " با امتیاز 271 از تیم ملوان ب و " دامون استادیان " با امتیاز 267 از تیم ملوان الف به ترتیب رتبه دوم و سوم بخش انفرادی تفنگ بادی را کسب کردند.

مسئول کمیته لیگ تیراندازی گیلان گفت: در بخش انفرادی رشته تپانچه بادی نیز " محمد حسین ابوالقاسمی " با کسب رکورد 280 امتیاز از ملوان الف مقام نخست بخش انفرادی را بدست آورد.

وی افزود: " محمد رضا حاجتی مدارایی " با کسب رکورد 273 امتیاز از تیم راه و شهرسازی و " قربانعلی محمدی نژاد " با امتیاز 272 از تیم مقاومت به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

علیجانپور اذعان داشت: در بخش تیمی تپانچه بادی به ترتیب تیم ‌های مقاومت، ملوان الف و راه و شهرسازی مقام ‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی تصریح کرد: همچنین در بخش تیمی تفنگ بادی نیز تیم های مقاومت، ملوان ب و راه و شهرسازی عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نخستین دوره لیگ تیراندازی آقایان گیلان تیم مقاومت با 44 امتیاز عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد و تیم های ملوان الف و ملوان ب به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

