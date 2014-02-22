سرقت 5 میلیارد تومانی پرنده های زینتی/ ارزش یک جفت قناری 100 میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، دوم آذر امسال فردی با مراجعه به کلانتری 118 ستارخان به مأموران اعلام کرد که بیش از 200 عدد پرنده زینتی ، به ارزش تقریبی 5 میلیارد تومان از وی سرقت شده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت اماکن" و به دستور شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای ناحیه 2 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته که در زمینه تکثیر و خرید و فروش پرنده های زینتی و آپارتمانی فعالیت دارد ، پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی در اظهارات اولیه خود و در خصوص محل سرقت به کارآگاهان گفت : برای انجام کار تکثیر و نگهداری پرندگان ، من ساختمانی دو طبقه در منطقه طرشت را برای این کار پیش بینی کرده بودم و حتی برای اطمینان بیشتر طبقه اول ساختمان را برای نگهبانی در اختیار یک سرایه دار قرار داده بودم.

مالباخته در ادامه اظهارات و در خصوص نحوه اطلاع از سرقت پرندگان به کارآگاهان گفت : ساعت 9 و 30 دقیقه دوم آذر امسال بر اساس روال هر روز به محل خود مراجعه کردم . زمانیکه وارد طبقه اول شدم ، سرایه دار را با دست و پایی بسته در داخل حمام طبقه اول پیدا کردم !! وی عنوان داشت که شب گذشته چند نفر به زور وارد ساختمان شده و پس از ضرب و جرح و بستن اقدام به بستن دست و پای وی کرده و پس از آن ، پرندگان را سرقت کرده اند . بلافاصله به طبقه دوم ساختمان رفته و در آنجا با قفس های خالی بیش از 100 جفت پرنده زینتی و آپارتمانی روبرو شدم که ارزش برخی از جفت های آن بیش از 100 میلیون تومان بود که من حاضر به فروش آن نبودم .

کارآگاهان با مراجعه به محل سرقت و بررسی صحنه سرقت اطمینان پیدا کردند که سرقت داخلی بوده و به احتمال بسیار زیاد ، سرایه دار نیز با سارق یا سارقین همکاری داشته است .

در حالیکه سرایه دار همچنان مدعی بیگناهی خود بود ، اما با ارائه دلایل و مدارک از سوی کارآگاهان مجبور به بیان حقیقت شد و ضمن اعتراف به مشارکت در سرقت ، یکی از دوستان مالباخته به نام "احمد . ر" 49 ساله را به عنوان طراح و پیشنهاد دهنده سرقت معرفی کرد .

سرایه دار در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : "احمد . ر" به من پیشنهاد داد تا در ازای 5 میلیون تومان وجه نقد با او همکاری کرده تا او بتواند پرندگان را سرقت کند . من نیز به طمع دریافت این مبلغ با او همکاری کرده و شب سرقت ، ابتدا او - برای فریب شاکی و مأموران - دست و پای مرا بست و پس از سرقت تمامی پرندگان از محل خارج شد .

مالباخته پس از اطلاع از نقش دوست خود در این سرقت به کارآگاهان گفت : احمـد نیز همانند من در زمینه تکثیر و خرید و فروش پرندگان زینتی فعالیت دارد اما در مقایسه با من سابقه کمتری در این حرفه دارد و نوع نژاد پرندگانی که من نگهداری و تکثیر می کنم بسیار متفاوت از پرندگانی است که در بیشتر پرنده فروشی های وجود دارد و این نوع پرندگان مشتری های خاص خود را دارند .

مالباخته در ادامه به کارآگاهان گفت : شب قبل از سرقت "احمـد . ر" به محل کار من مراجعه و مکالمه تلفنی مرا با یکی از مشتری ها شنید که حاضر بود تا در ازای یک جفت از قناری ها مبلغ 100 میلیون تومان پرداخت کند !! اما من با این مبلغ موافقت نکردم .

با معرفی یکی از دوستان مالباخته به عنوان طراح و عامل اصلی سرقت ، کارآگاهان با شناسایی محل سکونت احمد در شهرک قدس ( غرب ) وی را دستگیر و به پایگاه دوم پلیس آگاهی منتتقل کردند . احمد در اظهارات اولیه منکر هرگونه سرقت شده اما پس از مواجهه حضوری با سرایه دار مجبور به اعتراف شد و محل نگهداری پرندگان در منطقه ی طرشت را به کارآگاهان نشان داد .

سرهنگ کارآگاه جانپرور ، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح هر دو متهم به ویژه متهم اصلی پرونده به نقش خود در این سرقت ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهمان روانه زندان شده و پرندگان کشف شده نیز به صاحب آنها بازگردانیده شد.