امسال یک میلیون و 400 هزارمتر مربع ساختمان سازی در همدان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر متین فرد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماهیت تشکیل نظام مهندسی به سال 1370 بر می گردد و قوانین آن در سال 74 اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی فعالیت های مختلفی را در راستای ساختمان سازی و مسکن در استان همدان انجام می دهد، ابراز داشت: سازمان نظام مهندسی شامل رشته هایی از جمله عمران، معماری و مکانیک و برق و شهرسازی و نقشه برداری و ترافیک است.

متین فرد ادامه داد: در حال حاضر سازمان نظام مهندسی استان همدان با شش رشته تحصیلی به همراه رشته ترافیک در استان همدان در حال فعالیت است که در گذشته فعالیت های نظام مهندسی استان همدان را اداره مسکن و شهرسازی انجام می داد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی ناظر بر اعمال و کارهای مهندسین است، اظهار داشت: بر مبنای فعالیت های وزارت راه و شهرسازی و بر اساس قوانین تعیین شده سازمان نظام مهندسی در طراحی و نظارت ساختمان ها فعالیت می کند.

متین فرد در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا دی ماه یک میلیون و 400 هزار متر مربع در استان همدان ساختمان سازی شده است، بیان داشت: این تعداد ساختمان سازی در قالب 9 هزار و 400 واحد مسکونی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال 90 نیز یک میلیون و 200 هزار متر مربع در استان همدان ساختمان سازی شده است، ابراز داشت: در سال 91 هم یک میلیون و 700 هزار متر مربع ساختمان سازی در استان همدان انجام شد و با توجه به شرایط زمین در استان همدان هنوز هم می توان در ساخت و ساز در استان همدان سرمایه گذاری کرد.

عرضه و تقاضا مسکن در استان همدان با هم همخوانی ندارد

رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان با بیان اینکه در استان همدان عرضه و تقاضای مسکن باهم همخوانی ندارد، بیان داشت: در استان همدان زمین برای ساخت و ساز مسکونی محدود است و بر همین مبنا و با توجه به نیاز افراد هنوز می توان در استان همدان برای ساخت و ساز سرمایه گذاری کرد.

وی در ادامه با تاکید بر رعایت ایمنی ساختمان در ساخت و ساز گفت: متاسفانه کارگران و کارفرمایان در ساخت و ساز مسائل ایمنی را آن طور که باید رعایت نمی کنند و باید این موضوع فرهنگ سازی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان در مورد مساکن مهر ساخته شده در استان همدان نیز ابراز داشت: طراحی و مشاور این طرح در استان همدان از سوی استان های دیگر ارجاع شد که در این مورد در حق سازمان نظام مهندسی استان همدان اجحاف شد.

وی درباره نظارت بر ساخت و ساز مسکن های مهر در استان همدان، عنوان داشت: مهندسی و نظارت بر مسکن های مهر استان همدان از سوی سازمان نظام مهندسی استان همدان به صورت رایگان انجام شد و سازمان نظام مهنذسی مبلغی برای این مورد دریافت نکرد.