تغییر برخی قوانین سازمان تامین اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید تقی نوربخش در جمع مدیران و کارشناسان بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه قانون تامین اجتماعی در سال 1354 به تصویب رسیده، گفت: مهمترین هدف سازمان تأمین اجتماعی ایجاد رفاه اجتماعی و حمایت از آحاد مردم در مقابل بیماری‌ها و تأمین معیشت آنان است.

وی، رسیدن به پوشش بیمه همگانی و یک منبع مالی نسبتا پایدار را مهمترین بحث سازمان تأمین اجتماعی دانست و افزود: دنیای امروز در طی 4 دهه با پیشرفت تکنولوژی با اینکه نتایج موفقی داشته ولی قانون بیمه هیچ تغییری نکرده پس باید نگاه ویژه‌ای به صندوق بیمه تأمین اجتماعی شود و از طریق تفکیک بخش بیمه، حمایت و امداد به این نتیجه دست یافت.

نوربخش با ابراز تاسف از کاهش سن بازنشستگی در ایران نسبت به دیگر کشورها تصریح کرد: ارائه خدمات عمومی به بازنشستگان و مستمری بگیران و ایجاد شرایط بهتر برای زندگی آنان از اولویت های این سازمان است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عملیاتی شدن بخش قلب و آنژیو بیمارستان شریعتی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: نگاه نظام به بحث رفاه اجتماعی تغییرات زیادی داشته و هدف این نظام برقراری عدالت اجتماعی به خصوص در زمینه اقتصاد و نگاه حمایتی به صندوق های بیمه است.

نوربخش چهار سیاست سازمان تأمین اجتماعی را برنامه محوری، قانون مداری، پاسخ گویی و پاکدستی دانست و افزود : سازمانی که نیمی از جمعیت کشور را پشتیبانی می‌کند نیاز به یک برنامه راهبردی دارد.