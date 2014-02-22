تیم قایقرانی مرزبانی گیلان هفت مدال طلا کسب کرد

سرهنگ سید یوسف مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم منتخب قایقرانی این فرماندهی پس از گذراندن 10 ماه اردوی تدارکاتی در استان به این دوره از رقابت‌ ها اعزام شدند.

وی اظهار داشت: تیم 14 نفره قایقرانی مرزبانی گیلان در دور نخست لیگ برتر کشور با 56 امتیاز و کسب هفت مدال طلا صدرنشین رقابت‌ ها شد که به ترتیب مقاومت سپاه و ملوان نیروی دریایی مقام‌ های دوم و سوم را کسب کرد.

وی ادامه داد: مسابقات قایقرانی در دریاچه مجموعه آزادی تهران در هفت ماده مختلف برگزار شد و سرمربی و سرپرست این تیم بر عهده محمد رضا علی بخشی بوده است.