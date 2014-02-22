۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۲۴

مرتضوی:

تیم قایقرانی مرزبانی گیلان هفت مدال طلا کسب کرد

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده مرزبانی گیلان گفت: تیم قایقرانی این فرماندهی موفق شد در دور نخست لیگ برتر کشور رشته قایقرانی هفت مدال طلا را به خود اختصاص دهد.

سرهنگ سید یوسف مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم منتخب قایقرانی این فرماندهی پس از گذراندن 10 ماه اردوی تدارکاتی در استان به این دوره از رقابت‌ ها اعزام شدند.

وی اظهار داشت: تیم 14 نفره قایقرانی مرزبانی گیلان در دور نخست لیگ برتر کشور با 56 امتیاز و کسب هفت مدال طلا صدرنشین رقابت‌ ها شد که به ترتیب مقاومت سپاه و ملوان نیروی دریایی مقام‌ های دوم و سوم را کسب کرد.

وی ادامه داد: مسابقات قایقرانی در دریاچه مجموعه آزادی تهران در هفت ماده مختلف برگزار شد و سرمربی و سرپرست این تیم بر عهده محمد رضا علی بخشی  بوده است.

