محققان دانشگاه امام (ره) به دانش تولید بومی کود آهنی دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به نیاز بخش کشاورزی و به سفارش بخش خصوصی دانش تبدیل خاک های آهن دار به کود آهنی با نام تجاری سکوسترین 138 در دانشگاه بین المللی امام (ره) توسط تیمی تحقیقاتی به راهنمایی ˈشهریار غمامیˈ عضو هیات علمی و مدیر گروه شیمی این دانشگاه بومی و نهادینه شد.

شهریار غمامی سرپرست این تیم تحقیقاتی گفت: کود آهن دار کمپلکسی آهنی است که برای تامین کمبود آهن گیاهان کشاورزی بکار می رود و این کمبود بیشتر بصورت فقر آهنی، زردی برگ و کاهش باروری گیاهان ظاهر می شود.

وی افزود: براساس نتایج تحقیقات پژوهشگران اثبات شده است مادامی که آهن به صورت محلول در آب باشد می تواند به عنوان کود تأمین کننده آهن مورد نیاز گیاهان بوده و مورد مصرف گیاهان قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد: کلاته کردن آهن که همان تهیه کمپلکس های آلی آهن از ترکیب آهن با عوامل کلاته کننده آلی است بهترین و اقتصادی ترین روش نگه داشتن عنصر آهن در محیط های قلیایی است از این رو با توجه به pH خاک های ایرانی و قلیایی بودن آن استفاده از کلات های آلی آهن در کشاورزی امری ضروری بوده و به عبارتی تنها منبع تامین کننده آهن مورد نیاز گیاهان به حساب می آید.

غمامی بیان کرد: این کود تاکنون از کشورهای مختلف بخصوص ایتالیا و اسپانیا با قیمت های گزاف وارد کشور می شود که امیدواریم با بکارگیری این فناوری و راه اندازی واحد مربوطه در یکی از شهرک های صنعتی استان قزوین در آینده نزدیک نیاز وارداتی آن برطرف شود.



وی اظهارداشت: ایجاد و توسعه دانش بومی تولید این نوع کود از انواع خاک ها و منابع آهن دار، تولید لیگاند آلی کلاته کننده مورد نیاز در کشور از موارد پایه پتروشیمی و بسط دانش فنی آن و تولید فرم های توده و نانو کود آهنی سه موضوعی است که بیانگر اهمیت این طرح است.

اعضای این تیم تحقیقاتی شامل امیر لشکری، رضا قهرمانی، نوراحمد قیتمس و فرزانه شموسی، سانیا سنجابی و سمیه عبدی هستند که موفق شدند این کلات کمپلکسی را با تکنولوژی کاملا ایرانی و بومی از خاک های آهن دار یکی از معادن و کارخانجات استان قزوین زیر نظر دکتر شهریار غمامی تولید کنند.

کمک 500 ميليون ريالي خير قزويني به ستاد مردمي ديه استان

مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه استان، از كمک 500 ميليون ريالي خير نيكوكار قزويني براي آزاد سازي زندانيان جرائم غيرعمد نيازمند خبر داد.

محمدآبفروش در این باره اظهارداشت: خير نيكوكار قزويني بامراجعه به ستادمردمي ديه مبلغ 500ميليون ريال براي آزادسازي 20نفر از زندانيان غيرعمد نيازمنداهداء كرد.

وي با تأكيد بر فرهنگ سازي کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد درجامعه بيان داشت:مردم خير استان قزوين همانطور كه در همه امور خيريه حضور فعال دارند،در آزادسازي زندانيان نيازمند نيز مشاركتي تحسين برانگيز ومثال زدني داشته اند.

آبفروش اظهارداشت: بيشترزندانیان جرائم غير عمد،انسان های آبرومندی هستند که به جهت محكوميتهاي مالی،مهريه،بدهي ديه،نفقه ومسائلي از اين قبيل در زندان تحمل كيفرمي نمايند.باید تلاش شود مشکلات این دسته از افراد با كمک خيرين ونيكوكاران رفع گرديده وآنها به آغوش خانواده خود باز گردند.

مديرعامل ستادمردمي ديه استان گفت: ازمدیران ومسؤلين نيزانتظار داریم همچون گذشته در راه آزادسازي زندانيان جرائم غيرعمد نيازمند اهتمام ويژه اي داشته باشند.

آغاز واکسیناسیون 255هزار راس گوسفند و بز، برعلیه بیماری تب برفکی در قزوین

شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین درراستای اجرای طرح سراسری مایه کوبی تب برفکی دامهای کوچک، طرح واکسیناسیون گوسفند و بز شهرستان قزوین ومناطق تابعه را علیه بیماری تب برفکی آغاز کرده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین با اعلام این خبر افزود: در این طرح سراسری که پیش بینی می گردد 255 هزار راس گوسفند و بز تحت پوشش واکسیناسیون قرار گیرند تا کنون بیش از26هزار راس دام بر علیه بیماری واکسینه شده اند.

عیسی غیاث یزدی از کلیه دامداران در خواست کرد: با توجه به اینکه این طرح به منظور پوشش حداکثری و با همکاری بخش خصوصی وهمچنین تشکیل اکیپ های ویژه دولتی جهت مناطق محروم و صعب العبور انجام می پذیرد، دامداران محترم همکاری لازم با اکیپ های اعزامی دامپزشکی را داشته باشند.

بیماری تب برفکی یکی از مهمترین بیماریهای واگیردام می باشد که در صورت شیوع، خسارات سنگین اقتصادی را به دامداران تحمیل می نماید.

اهدای کمک هزینه جهیزیه به 460 مددجوی بهزیستی در قزوین

مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: امسال تاکنون به 460 مددجوی زیر پوشش این اداره کل كمك هزينه جهيزيه اهدا شده است.



حسین افشارمقدم در این باره افزود: محل تامین كمک هزينه جهيزيه اهدا شده به 310 نفر از طريق اعتبارات دولتي و 150 نفر از طريق حمايت‌هاي خيران بوده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته اين دفتر به 574 مددجوي تحت پوشش اين اداره كل كمک هزينه جهيزيه اهدا كرده است، ابراز داشت: اهداي اين كمك‌ به 442 نفر از طريق اعتبارات دولتي، 40 نفر از طريق اعتبارات استاني و 92 نفر از طريق حمايت‌هاي خيرین بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: كمک هزينه جهيزيه از جمله لوازم ضروري و اساسی زندگي بوده كه به ارزش يك ميليون تومان به مددجويان نيازمند اهدا شده است.

این مسئول بیان كرد: اكنون 400 مددجوي تحت پوشش اين اداره كل پشت نوبت متقاضي دريافت كمک هزينه جهيزيه هستند تا با دريافت اين كمك زندگي مشترک خود را تشكيل دهند.

وي با اشاره به اينكه مددجويان نيازمند توسط مددكاران اين نهاد شناسايي مي‌شوند، خاطرنشان کرد: آنان قبل از دريافت اين كمك بايد آزمايش ژنتيک را با هدف جلوگيري از تولد يک نوزاد معلول انجام دهند و همچنین آموزش دوره‌هاي مهارت زندگي را با هدف ارتقاي مديريت خانواده بگذرانند.



مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآورشد: دفتر ستاد ازدواج و تامين جهيزيه از جمله فعاليت‌هاي معاونت مشاركتهاي مردمي اداره كل بهزيستي استان قزوين است.



اجرای طرح ملی تربیت حافظان قرآن در ۵۲ امامزاده قزوین



مدیرکل اوقاف استان قزوین، از برگزاری طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم در ۵۲ امامزاده استان قزوین با حضور بیش از ۶۵ مربی قرآنی خبر داد.



حجت‌الاسلام مصطفی نوروزی، با بیان اینکه ۵۲ بقعه متبرکه در استان قزوین میزبان شرکت‌کنندگان در طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم هستند، اظهار کرد: بیش از ۶۵ مربی قرآن نیز در این طرح شرکت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح برای دومین سال متوالی است که در استان قزوین اجرایی می‌شود، افزود: در این طرح بیش از ۵ هزار نفر از علاقه‌مندان به حفظ قرآن در آن حضور دارند.

حجت‌الاسلام نوروزی با اشاره به اینکه استان قزوین برای اجرای خوب این طرح دومین استان در اجرای این طرح بوده است، عنوان کرد: مرحله آزمون شفاهی این مسابقات از دیروز، ۲۹ بهمن در سراسر استان آغاز شده و هم‌اکنون توسط مربیان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه مرحله آزمون کتبی این مسابقات نهم اسفند در استان قزوین همزمان با سراسر کشور اجرا خواهد شد، تصریح کرد: این آزمون در رشته‌های حفظ جزء‌های قرآن کریم و حفظ موضوعی ۱۵۰ موضوع و ۳۰۰ موضوع برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تأکید کرد: طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم‌ که با عنوان نور برگزار می‌شود در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد شرایط مناسب برای تبلیغ و ترویج حفظ قرآن کریم، تلاش برای فرهنگ‌سازی مناسب در امر حفظ قرآن، ایجاد رغبت و رقابت سالم و سازنده جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده، توانایی تدبر در آیات قرآن و توانایی بهره‌گیری از قرآن کریم از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح در کشور است.

نوروزی در پایان با بیان اینکه آگاهی مردم نسبت به نتایج، امتیازات و پیامدهای حاصل از حفظ قرآن کریم از مهم‌ترین اهداف احرای این طرح در کشور است، یادآور شد: ایجاد رغبت و میل نسبت به حفظ و فهم مفاهیم، معانی و اهداف تربیت قرآن کریم، تمایل روزافزون و مداوم نسبت به استمرار و حفظ قرآن کریم، احساس شأنیت و هویت اجتماعی مترتب بر حفظ قرآن و بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی برای ترویج معارف قرآن کریم از دیگر اهداف اجرای این طرح در سراسر کشور است.