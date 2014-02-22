ارسلان زارع به عنوان فرماندار دشتستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار جدید شهرستان دشتستان ظهر شنبه در این آئین اظهار داشت: خدمت به مردم یک توفیق است که نصیب ما شده است و و باید از این امانت که امروز در اختیار ما است به خوبی استفاده کنیم و قدر این فرصت را بدانیم.
دکتر ارسلان زارع اضافه کرد: از همه افرادی که زمینه را برای خدمت من در این مسئولیت فراهم کردند تشکر میکنم و امیدوارم بتواند پاسخگوی این حسن اعتماد استاندار بوشهر و وزیر کشور باشم.
وی ادامه داد: توسعه متوازن دشتستان را در دستور کار داریم و تلاش میکنیم تا با اجرای دقیق برنامهها و توجه به قوانین و مقررات در راستای پیشرفت هر چه بیشتر این شهرستان گام برداریم.
فرماندار دشتستان خواستار همکاری و تعامل و همراهی و اتحاد همه مسئولان برای توسعه شهرستان شد و بیان داشت: همه تلاش خود را برای بهبود شاخصهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی دشتستان به کار خواهیم گرفت.
لزوم آماده سازی دشتستان برای استقبال از مسافران نوروزی
وی همچنین به قرار گرفتن در آستانه ایام نوروز اشاره کرد و بیان داشت: از همه مسئولان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی میخواهیم که برای آمادهسازی شهرستان تلاش کنند.
زارع به ویژگیهای ممتاز شهرستان دشتستان در بخش گردشگری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در فرصت کوتاه باقی مانده تا آغاز سال جدید باید همه شرایط را برای حضور مطلوب گردشگران فراهم کنیم.
در این آئین ضمن تقدیر از تلاشهای علیرضا خرمی، دکتر ارسلان زارع به عنوان فرماندار جدید شهرستان دشتستان منصوب و معارفه شد و حکم خود را از دست استاندار بوشهر دریافت کرد.
زارع سابقه معاونت فرمانداری شهرستان دشتی و همچنین فرمانداری شهرستان دیر را در کارنامه خود دارد.
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