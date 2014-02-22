اجرای یک هشتم فاضلاب شهرستان کارون

غلام علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زیرساخت های شبکه فاضلاب شهرستان کارون دارای مشکلات اساسی است، افزود: بر اساس برآوردها باید 80 کیلومتر خطوط انتقال فرعی ایجاد شود اما تا کنون 10 کیلومتر از این خطوط اجرا شده است. غلام علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زیرساخت های شبکه فاضلاب شهرستان کارون دارای مشکلات اساسی است، افزود: بر اساس برآوردها باید 80 کیلومتر خطوط انتقال فرعی ایجاد شود اما تا کنون 10 کیلومتر از این خطوط اجرا شده است.

وی تصریح کرد: برای اجرای شبکه فاضلاب این شهرستان 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در حالی که کل اعتبارات سالانه شهرستان کارون 20 میلیارد تومان است.

سرپرست فرمانداری کارون تامین اعتبار این طرح را از اعتبارات ملی یکی از راه های حل مشکل این شهرستان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساکنان کوی «خزامی» در شهرستان کارون در روزهای اخیر با تجمع در مقابل استانداری خوزستان نسبت به وضعیت فاضلاب این منطقه اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به مشکل گرفتگی فاضلاب شدند.

به گفته ساکنان کوی خزامی، فاضلاب این منطقه حتی در مواقعی که بارندگی نباشد، دچار گرفتگی و سرریز می شود به طوری که امکان تردد را از اهالی سلب می کند. بوی تعفن و فاضلاب آلوده حتی موجب بیماری ساکنان و کودکان آنها شده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان کارون در این باره گفت: نقاط حساس که مشکل بیشتری در زمینه فاضلاب دارند شناسایی شده اند و بر اساس اولویت بندی قرار است مورد رسیدگی قرار گیرند که منطقه «فشار قوی» و «خزامی» از آن جمله اند.

علیدادی با اشاره با مذاکراتی که با مسئولان آب و فاضلاب انجام شده اظهار کرد: مسئولان وعده داده اند مشکل برخی مناطق اولویت دار را امسال رفع کنند و برای سایر مناطق نیز در سال آینده برنامه ریزی می شود.