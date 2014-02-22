بخش پژوهشکده تخصصی کودکان در کتابخانه مرکزی همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارشاد استعدادی ظهر شنبه در بازدید مدیرکل، معاونین و مدیران صدا و سیمای مرکز همدان از کتابخانه مرکزی همدان اظهار داشت: محققین می توانند در بخش پژوهشکده تخصصی در زمینه کودکان به مطالعه و تحقیق بپردازند.

ارشاد استعدادی با قدردانی از همکاری صدا و سیمای مرکز همدان گفت: صدا و سیما نگاه ویژه ای در خصوص کتابخانه ها دارد و امیدواریم با یاری این مرکز در جهت ارتقاء و گسترش نهضت مطالعه گام برداریم.

وی ادامه داد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و ارتقا سطح مطالعه این اداره کل برنامه‌های مختلفی از جمله همایش تجلیل از انجمن‌ها و خادمان عرصه گسترش فرهنگ کتاب، نقدهای کشوری کتاب، حضور در نمایشگاه کتاب استان، برنامه های هفته کتاب، افتتاحیه ها برگزار کرده که صدا و سیما همپای این اداره کل در این برنامه ها حضور مثمر ثمری داشته است.

استعدادی نقش صدا و سیما را در ترویج فرهنگ مطالعه مفید بی بدیل خواند و افزود: مجموعه صدا وسیما ترویج کتاب را در اولویت کاری خود دارد و بستر مناسبی را برای تحقق این امر مهم فراهم کرده است.

وی ضمن معرفی بخش های مختلف کتابخانه مرکزی عنوان کرد: در بخش مخزن اصلي بالغ بر 75 هزار نسخه كتاب وجود دارد و تعداد 10 هزار لوح فشرده در سراسر استان توزیع شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان اظهار کرد: یکی از بخش هایی که در آینده نزدیک به این مجموعه اضافه خواهد شد، بخش پژوهشکده تخصصی در زمینه کودکان است که با 20 هزار نسخه کتاب کار خود را آغاز می کند.

وی با معرفی سایت تحت وب ایران نمایه و booki.ir عنوان کرد: سایت booki.ir شبکه کتابخوانان حرفه ای یه شبکه اجتماعی است که علاوه بر فضای گفتمان و نقد کتاب ها، مسابقات آنلاین برگزار می کند که در حال حاضر 8 هزار نفر از اعضای کتابخانه ها عضو این شبکه هستند.