سمن ها در انتقال مطالبات مردمی به دولتمردان نقش موثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش دو روزه توانمندسازی دبیران سمن های جوان 10 استان مرکزی کشور ظهر شنبه با حضور محسن زارعی مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان سازمان ورزش و جوانان کشور در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

محسن زارعی در این مراسم اظهارداشت: شبکه های اجتماعی با توزیع دانش بین اعضاء خود می تواند زمینه تبادل نظر همه گروهها را فراهم کند.

وی افزود: با تقسیم وظایف اعضاء در سازمانهای مردمی شاهد تحقق مشارکت عمومی در کارها و رسیدن به اهداف پیش بینی شده هستیم و با توجه به این که رسالت این نهادها بر مبنای امور خیرخواهانه قرار دارد می توان به نتایج ارزشمندی در امور رسید.

زارعی تصریح کرد: در این سازمانهای خیرخواهانه اگر فعالیت اقتصادی هم شکل بگیرد منظور درآمدزایی نیست بلکه هزینه شدن این درآمدها در امور خیریه است تا اهداف پیش بینی شده محقق شود.

مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان سازمان ورزش و جوانان کشور بیان کرد: انتقال مطالبات مردمی به دولتمردان و نیز انتظارات دولتمردان به عموم جامعه می تواند رسیدن به اهداف عالی نظام را با سرعت بیشتری اجرایی کرد.

اتکاء به افراد در سمن ها آسیب رسان است

این مسئول اظهارداشت: اگر سمن ها به پایداری برسند روابط بین افراد در درون تشکل براساس همدلی و برادری شکل بگیرد می توان به موفقیت در کارها امیدوار شد اما به نظر می رسد اتکاء تشکل ها به فرد یکی از آسیب هایی است که باید از آن دوری کرد.

زارعی یادآورشد: سازمان های مردم نهاد در فعالیتها و برنامه های خود نباید به فرد یا افراد متکی باشند و فعالیتهای خود را در یک سطح و یکنواخت نگهدارند بلکه باید به پایداری و استمرار فعالیت توجه جدی داشته باشند.

مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان سازمان ورزش و جوانان کشور اضافه کرد: با شناسایی استعدادها و ظرفیت اعضاء سازمان های مردم نهاد می توانیم نسبت به تقویت توانمندی اعضا اقدام کنیم و روند موفقیتها را بهبود بخشیم.

زارعی گفت: در دوره های آموزشی لازم است در کنار مباحث عمومی نسبت به نیازسنجی و تعیین موضوعات اساسی و مورد نیاز تشکل ها هم برنامه ریزی کارشناسی شود تا کمبودهای موجود نیز برطرف شود.

وی افزود: توانمند سازی در ابعاد مختلف فردی، سازمانی و محیطی باید مورد توجه جدی مسئولان سمن ها قرار گیرد و کارگاههای آموزشی و وره های توانمند سازی سمن ها در قالب کلی دوره های عمومی و تخصصی به اعضاء ارائه شود.

مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان سازمان ورزش و جوانان کشور بیان کرد: برای برگزاری دوره های تخصصی کشور در قالب سه منطقه جنوب و شرق، شمال و غرب، استان های مرکزی تقسیم شده که استان های مرکزی در استان قزوین در کارگاه های تخصصی و عمومی سازمان شرکت کرده اند.

وی گفت: استمرار دوره های آموزشی به صورت مکاتبه ای از دیگر برنامه هایی است که موجب می شود در برنامه ریزی های خود به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.