برنامه وزارت بهداشت برای بیمه 400 قلم داروی گران قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند روز شنبه در حاشیه اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: تامین دارو به شکل یک زنجیره است که اگر یک حلقه‌اش دچار مشکل شود، همه بخشها اعم از بیمارستان و شرکتهای دارویی دچار مشکل می‌شوند.

رئیس سازمان غذا و دارو در مورد تجویز بی‌رویه دارو در کشور نیز گفت: همانگونه که رئیس جمهوری انتظار دارد تجویز دارو منطقی شود وزارت بهداشت بر این مورد برنامه‌های ویژه‌ای را دنبال می‌کند این در حالی است که میزان تجویز دارو دو برابر شاخص کشورهای معتبر است.

دیناروند افزود: این شاخص بیانگر غلط بودن نسخه نویسی در کشور است.

وزارت بهداشت با استفاده از اهرمهای متفاوت این شاخص را بهبود می‌بخشد به طوریکه این شاخص در هر نقطه 4.6 بود اما اکنون 3.3 شده و باید به زیر3 کاهش یابد تا شاخص مطلوب شود.

وی بهترین روش برای تجویز منطقی دارو را الکترونیکی‌ شدن نسخه‌ها دانست و کسانی که رعایت نمی‌کنند تذکراتی می‌گیرند و با اینکه تاکنون موثر بوده اما راهکار موثر الکترونیکی شدن است تا نسخه نویسی قابل رهگیری شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: این برنامه به صورت پایلوت در سال آینده در دو استان کشور انجام خواهد شد این در حالی است که خارج از نرم افزار نمی‌توان نظارت درستی داشت و به این ترتیب هم باید بیمه‌ها حمایت کنند و هم غیر تجویز دارو دادن نیز از این طریق قابل نظارت خواهد بود.

رئیس سازمان غذا و دارو در مورد پرمصرفترین اقلام دارویی در کشور گفت: مسکن‌ها از جمله استامینوفن رتبه اول مصرف را در کشور دارد که البته در 10 داروی اول پرمصرف، چند نوع آنتی بیوتیک نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: آنچه که در این اقلام غیر طبیعی است مصرف کروتون‌ها از نوع تزریقی آن است به طوری که 50 درصد نسخه‌ها حاوی آنتی‌بیوتیک و کمی کمتر از آن حاوی کورتون است.

رئیس سازمان غذا و دارو در مورد پوشش بیمه ای داروهای جدید نیز گفت: پرونده بیمه شدن دارو ها را امسال با 200 قلم دارو بستیم و برای سال آینده، برنامه های گسترده تری داریم تا کمبودهای دارویی کاهش یابد.

دیناروند در مورد اینکه چه نوع داروهایی بیمه خواهند شد، گفت: هرجایی که دارو باعث هزینه‌های فلاکت‌بار شود را هدف قرار می‌دهیم تا هیچ بیماری برای دریافت این داروها به مشکل برخورد نکند.

وی گفت: این داوها تعدادشان حدود 400 قلم است که هزینه‌های فلاکت‌بار به بار می‌آورند بنابراین اگر دولت بتواند کمک کند سال آینده شاهد هزینه‌های فلاکت‌بار نخواهیم بود.