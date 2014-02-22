نزاع ودرگیری بالغ بر 22 هزار نفر را روانه پزشکی قانونی آذربایجان غربی کرد

علی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون 22 هزار و 323 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی آذربایجان غربی مراجعه کردند، افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعین نزاع 24 هزار و 94 نفر بودند، 7.35درصد کاهش یافته است.

وی با اعلام اینکه از کل مراجعان 5 هزار و 633 نفر زن و 16 هزار و 690 نفر مرد بودند، عنوان کرد: این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 18 هزار و 386 نفر از مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مرد و پنج هزار و 708 نفر زن بود که آمار مراجعان نزاع با 8 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک هزار و 272 مورد رسیده است.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی با اشاره به افزایش15 درصدی مرگ ناشی از اعتیاد، ادامه داد: طی این مدت 15 نفر در استان به دلیل سو مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده که این رقم در مقایسه با سال قبل و مدت زمان مشابه که تعداد فوت شدگان از اعتیاد 13 نفر بود 15 درصد افزایش یافته است.

افتخاری با اشاره به اینکه طی این مدت 14 مرد و يك زن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان باخته و این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر اعتیاد طی سال قبل 12 نفر و تعداد زنان يك نفر بود، گفت: همچنین از ابتدای سالجاری تا کنون 596 نفر در حوادث رانندگی جان خود را ازدست داده اند.

وی با بیان اینکه این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 635 نفر در تصادفات رانندگی کشته شده بودند، 6.15 درصد کاهش را نشان می دهد، اظهار داشت: از مجموع تلفات حوادث رانندگی ده ماهه امسال در آذربایجان غربی 471 نفرمرد و 139 نفر زن بودند.

وی بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 430 مورد در جاده های برون شهری و پس از آن با 111 مورد در مسیرهای درون شهری، 54 مورد غیرترافیکی شامل خارج از حریم راه و جاده و زمان تصادف تا فوت بیشتر از 30 روز و یک مورد نامعلوم گزارش شده، گفت: همچنین 9 هزار و 198 مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد 6 هزار و 656 نفر مرد و 2 هزار و 542 نفر زن بودند که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 0.9 درصد کاهش داشت، ادامه داد: مرگ 17 نفر بر اثر مسمومیت با گازمنوکسیدکربن شامل 14 نفر مرد و سه نفر زن نیز طی این مدت بوقوع پیوسته که با افزایش 13 درصدی مواجه بود.