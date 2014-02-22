فرماندار جدید شهرستان ویژه مرند  منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حکم فرمانداری شهرستان ویژه مرند امروز (شنبه) با حضور اسماعیل جبارزده استاندار آذربایجان شرقی در جلسه شورای اداری این شهرستان به "تقی کرمی" اعطاء شد.

تقی کرمی که پیش از این مسئولیت هایی چون معاون فرماندار شهرستان شاهین دژ، معاون فرماندار شهرستان مرند، فرماندار شهرستان شبستر، عضو هیئت حل اختلاف کارگران و کارفرمایان شمال استان آذربایجان‌غربی و مسوولیت کارشناس ارشد فرمانداری شهرستان ویژه خوی را در کارنامه کاری خود دارد، 1347 در یکانات شهرستان مرند متولد شده و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل است.

کارشناس دفتر ریاست جمهوری در زمان هاشمی رفسنجانی، کارشناس معاونت سیاسی و بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری، کارشناس دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور، کارشناس سیاسی انتظامی بخشداری خوی، کارشناس ارشد وزارت کشور در سال 1378 و کارشناس سیاسی، انتظامی استانداری استان آذربایجان غربی از دیگر سوابق کاری فرماندار جدید شهرستان ویزه مرند است.