عزت و آبروی ما و نظام مدیون اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در جلسه درس اخلاق هفتگی خود که در محل نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، افزود: حرف تازه‌اي که انبيا (عليهم السلام) آوردند اين است که اگر کسي طهارت روح، پارسايي و تقوا را از دست داد علم حاصل از آن رهگذر را از دست مي‌دهد.

وی ادامه داد: علم تنها بر اساس حس و تجربه حسّي نيست ما يک سلسله علوم تجريدي داریم که در هيچ آزمايشگاهي قابل نفي و اثبات نيست و راهش تقواست. تقوا هم شعب فراواني دارد و آن علوم تجريدي هم شعب فراواني دارند، تقواي هر رشته را کسي از دست داد از بهره‌وري از آن علم تجريدي محروم است.

استاد برجسته حوزه با اشاره به کاروان راهیان نور و استفاده‌های معنوی که از این سفرها باید برد، بیان داشت: ما راهيان نور داريم که به برکت شهدا فيض‌هاي فراواني برده و مي‌برند، اين راهيان نور و همه عزيزاني که بالأخره به شهادت و کوي شهادت احترام مي‌گذارند باید بدانند، عزّت ما، آبروي ما، کشور ما، مملکت ما، نظام ما مديون يا علي و يا حسين (علیهما السلام) است.

وی با بیان این مطلب که هر کار خير و یا گناهی آثار خاص خودشان را دارند، افزود: اين گناهان آثار خاصّ خودشان را دارند در قبال اين گناهان، اطاعات آثار مخصوص خودشان را دارند بعضي از اطاعات و کارهاي خير است که در معرفت‌افزايي اثر دارد بعضي در محبت اثر دارد بعضي در شوق و اشک‌ريزي اثر دارد، اگر کسي بخواهد در جهاد اکبر پيروز شود هيچ چاره ندارد مگر اينکه مسلّح باشد پيروزي در جهاد اصغر سلاحش آهن است که در جنگ تحمیلی ديديم، پيروزي در جهاد اوسط سلاحش اشک است.

هر گناهي يک حجاب ويژه است

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: بنابراين هر گناهي يک حجاب ويژه است و هر اطاعتي يک راه خاص است. اينکه خداوند فرمود: ﴿الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا﴾ همه اين راه‌هاي فرعي به آن بزرگراه که صراط مستقيم است متّصل است صراط مستقيم بيش از يکي نيست اما اين راه‌هاي فرعي که به آن صراط مستقيم مي‌رسد متعدّد است فرمود ما اين راه‌ها را نشان مي‌دهيم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رهاورد انبیا اشاره کرد و گفت: آن چه انبيا آوردند يکي اين است که تقوا و طهارت و پاکي روح اين دل را مثل آينه شفافا بدون غبار مي‌کند، يک; به دست صاحب‌دل مي‌دهد، دو; به او مي‌فهماند که اين دل را به کدام طرف نگه بدار، سه; اين مي‌فهمد که آينه دل را به طرف اسماي حسناي خدا نگه بدارد، چهار; آثار الهي در اين دل مي‌تابد، پنج.

این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: بسياري از جوان‌ها دلشان آينه شفاف است ولي اين آينه شفاف را به هر جا بگیرند، همان را به آنها نشان مي‌دهد، کار عالمان اخلاق همين دو چيز است: يکي اينکه اين قلب شفاف را نگذارند آلوده شود و اگر تيره شد غبارروبي کنند. دوم اينکه به اين جوان‌ها که در دانشگاه يا حوزه هستند عنايت کنند که اين آينه دل را به کدام طرف نگه دارند اگر به طرف علي و اولاد علي نگه داشتيد آفتاب علوي و فاطمي و حسني و حسيني بر دل آنها خواهد تابید.

