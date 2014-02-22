به گزارش خبرنگار مهر، محمد آهنگرانی در مراسم افتتاحیه تولید سریال «مسافر ونیزی» در جمع خبرنگاران که امروز شنبه 3 اسفند ماه در تالار ایوان شمس برگزار شد درباره این سریال توضیح داد: این سریال در سه فاز 32 قسمتی یعنی در 96 قسمت ساخته می شود که قرار است شناسنامه ای برای مکان های دیدنی کشور باشد؛ جاهایی که مردم شاید اصلا از آنها اطلاع نداشته باشند.

وی ادامه داد: این سریال قرار است فرهنگ بومی و آداب و سنن ایرانی‌ها را در قالب داستان به تصویر بکشد و حتی قرار است بعدا به صورت زیرنویس برای سایر کشورها نیز در نظر گرفته شود تا به نوعی تهدیداتی را که دیگر کشورها علیه ایران مطرح می کنند، پاسخ گوییم.

کارگردان «مسافر ونیزی» درباره داستان این سریال عنوان کرد: این سریال رویکردی ملی دارد و داستان آن درباره یک دختر دو رگه ایتالیایی ایرانی است. این دختر در ونیز زندگی می کند و روزی متوجه می شود مادرش ایرانی بوده و به همین دلیل برای یافتن مادرش به ایران می آید. در سفر خود شهر به شهر ایران را در جستجوی مادرش می پیماید و با یک گروه در این سفرها همراه می شود.

وی با بیان اینکه ممکن است نام سریال در طول ساخت تغییر پیدا کند به مراحل تولید کار اشاره کرد و گفت: ما هم اکنون در مرحله پیش‌تولید این سریال هستیم و سریال قرار است شنبه 10 اسفند کلید بخورد.

آهنگرانی در پایان درباره این پروژه که هم اکنون قرار است 32 قسمت از آن تولید شود، گفت: 6 قسمت از این پروژه توسط سعید امیرکلاهی نوشته شده و ما آن را دو قسمت دو قسمت به وزارت ارشاد ارائه می کنیم تا نظر خود را درباره آن اعلام کنند.

«مسافر ونیزی» سریالی است که در 96 قسمت و در سه فاز 32 قسمتی به نویسندگی سعید امیرکلاهی و تهیه کنندگی جمال نبوی قرار است ساخته شود. بازیگر اصلی این سریال تینا آخوندتبار است و دیگر بازیگران آن سیروس گرجستانی، یوسف مرادیان و حبیب دهقان نسب هستند.