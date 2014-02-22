همایش روابط عمومی های البرز بهار 93 برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد توحيدلو پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان البرز اظهار داشت: استان البرز به دليل استقرار 3.5 درصد از صنابع كشور استانی صنعتي به شمار می رود كه در كنار ساير ظرفيتها از جمله ظرفيتهای گردشگر و ... می تواند به جايگاه مناسبی در كشور دست يابد.



وی افزود: براین اساس روابط عمومی دستگاه های مختلف استان به دليل جايگاه ويژه و تخصصي خود نقش بسيار مهمی در انعكاس ظرفيتهای مختلف استان دارند كه بايد اين مهم را بيش از پيش مدنظر قرار دهند.



مديركل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری البرز در ادامه سخنان خود با بيان اينكه استاندار البرز استانداری صنعتی است، یادآور شد: استاندار البرز به دليل تخصصی كه در حوزه صنعت دارد ظرفيت بسيار مناسبی برای استان صنعتی البرز به شمار می رود كه در سايه حمايت و همراهی مديران و مسئولان، اصحاب رسانه، مديران روابط عمومي و... می تواند اقدامات مثمرثمری در حوزه تقويت اين بخش انجام دهد.

فعالیت رسانه ای در البرز مورد حمایت استانداری است



به گفته وی تلاش برای فراهم كردن بستری مناسب به منظور انجام فعاليتهای حرفه ای رسانه ای، علمی و آموزشی برای مديران روابط عمومی دستگاه ها و فعالان رسانه ای البرز از جمله مسائل و مواردی است كه در دستور كار استانداری البرز قرار دارد.



توحيدلو همچنین از برگزاری همایش روابط عمومی های البرز در بهار سال آینده خبر داد و گفت: شورای هماهنگی روابط عمومی های استان البرز سعی دارد اين همايش را مصادف با روز ارتباطات و روابط عمومی به نحوی شايسته برگزار كند.

وی افزود: ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات از سوی مديران روابط عمومی دستگاه های مختلف استان می تواند هيئت رئيسه شورای هماهنگی روابط عمومي های استان البرز را در برگزاری هر چه مطلوب تر اين همايش ياری دهد.