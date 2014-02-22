عدم ثبات مدیریت ضعف بزرگ دشتستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان دشتستان اظهار داشت: مدیریت انسانی و رهبر جامعه اسلامی از پیچیدهترین کارها است و لازم است که همه مدیران تلاشهای بسیار زیادی را برای ارائه بهترین خدمات به مردم داشته باشند.
وی بر لزوم استفاده از شیوه ائمه اطهار برای اداره جامعه اسلامی تاکید کرد و بیان داشت: خصوصیات مختلفی برای انتخاب مدیران مطرح است که از مهمترین آنها این است که مدیر باید از جنس مردم باشد تا درد مردم را لمس کند و هود را از مردم بداند و جدا از مردم نباشد.
امام جمعه برازجان خلق نیکو را یکی دیگر از ویژگیهای مدیران عنوان کرد و افزود: نرمش و عطوفت و تواضع و فروتنی در مقابل مردم نیز ویژگی مهم برای مدیران است که باید با نرمخوئی با مردم رفتار کنند.
وی آشنایی با دردها و رنجهای مردم را نیز از دیگر ویژگیهای یک مدیر عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: مدیر باید برای راهنمایی و هدایت مردم حریص باشد و اجازه ندهد که جامعه به بیراهه برود و دغدغه مردم را داشته باشد.
تغییرات مکرر مدیران روند توسعه و پیشرفت را کند میکند
حجتالاسلام مصلح با بیان اینکه مدیر باید ثابتقدم باشد و صبر و استقامت داشته باشد، تصریح کرد: آقای خرمی در زمان حضور خود در شهرستان دشتستان تلاشهای بسیار زیادی داشت و شاهد ارائه خدمات بسیار خوبی ارائه شد و پیگیریهای مطلوبی داشت.
وی خواستار تلاش برای ثبات مدیریت در شهرستان دشتستان شد و بیان داشت: در سالهای اخیر شاهد تغییرات مکرر در مدیریت شهرستان دشتستان هستیم و طی شش سال اخیر پنج فرماندار در این شهرستان تغییر کرده است.
امام جمعه برازجان افزود: عدم ثبات مدیریت در شهرستان دشتستان ضعف بزرگی در این شهرستان است و متاسفانه هر مدیر یک سال و یک سال و نیم شاهد حضور یک فرماندار جدید هستیم.
وی به توانمندیهای زارع فرماندار جدید شهرستان دشتستان اشاره کرد و اظهار داشت: دشتستان توانمندی های بسیار زیادی دارد و امیدواریم با استفاده از این ظرفیتها شاهد توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر شهرستان باشیم.
در این آئین ضمن تقدیر از تلاشهای علیرضا خرمی، ارسلان زارع به عنوان فرماندار جدید شهرستان دشتستان معرفی شد.
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