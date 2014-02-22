5 هزار اثر تاریخی و فرهنگی در لرستان وجود دارد/ شناسایی 42 روستای هدف گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، دیانوش چراغی ظهر شنبه در اولین همایش منطقه ای توسعه گردشگری با محوریت استان لرستان در سالن آمفی تئاتر فرمانداری شهرستان سلسله گفت: استان لرستان، به خاطر وجود جاذبه های فراوان، منابع آب کافی، آبشارها و صدها اثر تاریخی دیگر یکی از استانهای مطرح زاگرس میانی در حوزه گردشگری است.

وی گفت: بر اساس شواهد تاریخی و باستان شناسی، سابقه زیست انسان در استان لرستان به بیش از 100هزار سال می رسد.

وی افزود: وجود تپه ها و محوطه ها، غارهای پیش از تاریخ، امامزاده ها و بقاع متبرکه و همچنین اشیاء تاریخی و فرهنگی که از دل خاک بیرون آمده، نماد فرهنگ و تمدن لرستان هستند.

چراغی با بیان اینکه لرستان به عنوان مهد و سرزمین مفرغ و برنز است افزود: از هزاره دوم و سوم پیش از میلاد اقوام کاسیت که آنها را سازندگان مفرغهای لرستان می شناسند در لرستان می زیسته اند که در حال حاضر مهمترین مفرغهای آنها زینت بخش موزه های دنیا است.

وی افزود: حدود 10 هزار عدد انواع سکه و ظروف که مربوط به دوران پیش از اسلام و پس از اسلام در لرستان کشف شده که این خود آمار قابل توجهی است.

چراغی افزود: در استان پنج هزار اثر شناخته شده تاریخی - فرهنگی و همچنین هزار اثر طبیعی وجود دارد که بیش از دو هزار و 300 اثر تاریخی - فرهنگی به ثبت ملی رسیده و تعدادی از این آثار در شرف ثبت جهانی است.

وی گفت: در استان 36 منطقه نمونه گردشگری و 42 روستای هدف گردشگری وجود دارد.

چراغی به نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال در استان اشاره کرد و بیان داشت: باید از ظرفیت های موجود در این بخش برای ایجاد اشتغال و درامدزایی در استان استفاده کرد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه تاریخی شهرستان الشتر (سلسله) اشاره کرد و گفت: تاکنون سیاحان زیادی وارد این شهر شده و از شهرهای لیشتر و شاپورخواست نام برده اند.

چراغی ضمن تقدیر از متولیان این همایش افزود: برگزاری این همایشها می تواند جاذبه های مختلف تاریخی - فرهنگی و طبیعی استان را معرفی کند.

وی در پایان با اشاره به افزایش آمار اقامت طی نوروز سال گذشته در استان افزود: لازم است همه ما تلاش خود را برای معرفی هرچه بهتر استان با برگزاری اینگونه همایشها به کار گیریم.