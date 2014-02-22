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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۸

هفت پیروزی برای نمایندگان بیلیارد ایران در مسابقات غرب آسیا

هفت پیروزی برای نمایندگان بیلیارد ایران در مسابقات غرب آسیا

در نخستین روز از چهارمین دوره مسابقات قهرمانی اسنوکر و پاکت بیلیارد غرب آسیا 2014 که به میزبانی شهر دوحه در کشور قطر برگزار می شود، نمایندگان کشورمان صاحب هفت پیروزی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله مقدماتی دوحذفی رشته ایت بال محمد علی پردل در اولین دیدار خود به مصاف هامود الهارتی از عمان رفت و با نتیجه 7 بر 5 به پیروزی رسید. وی در دومین دیدار خود مقابل برجاوی از لبنان رفت و موفق شد با نتیجه 7 بر یک این حریف را نیز از سد راه خود بردارد.

تختی زرعکانی نیز در همین مرحله از مسابقات در اولین دیدار خود به مصاف محمد ریگا از یمن رفت و موفق شد با نتیجه 7 بر صفر این حریف را شکست دهد.
پردل در دومین روز به مصاف عبدل رحمان ال عمار از عربستان و تختی زرعکانی نیز با بشار حسین از قطر مصاف خواهد داشت.

در رشته اسنوکر شش توپ نیز سهیل واحدی در اولین دیدار خود به مصاف محسین بوکشیشا از قطر رفت و با نتیجه 5 بر 1 وی را شکست داد. وی در دومین دیدار خود به مصاف حسن علی ال آواده از کویت رفت و با نتیجه 5 بر 1 موفق شد از سد این حریف نیز بگذرد.

امیر سرخوش، دیگر نماینده کشورمان در این رقابت ها در اولین دیدار خود به مصاف عبدالله الرئیسی از عمان رفت و با نتیجه 5 بر 2 به پیروزی رسید. وی در دومین دیدار خود مقابل موبارک خالید از کویت رفت و با نتیجه 5 بر صفر این حریف را نیز از سد راه خود برداشت و پیروزی رسید.

کد مطلب 2241414

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