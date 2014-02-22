احمد میرزاپور پهلوان ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری دو روز مسابقه در تالار انقلاب واقع در مجموعه تختی سمنان با حضور حمیدرضا گرشاسبی (مشاور وزیر ورزش و جوانان و مدیر کل حوزه وزارتی)،عبدالحمید احمدی (مشاور وزیر ورزش و جوانان و مدیر کل فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان )، فرهاد طلوع کیان (رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای)، هادیان (مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان)، علیرضا رضایی (مسئول انجمن کشتی پهلوانی کشور)، علی زندی (دبیر انجمن کشتی پهلوانی)، پهلوان محمدرضا توپچی، پهلوان حمید قشنگ، پهلوان امین رشیدلمیر، پهلوان آرش مردانی، سردار ربیعی، سردار مشایخی، محمد نصیری، نوراله هدایتی، مرتضی لبانی، محمد نجات مهر، سید رضا اخروی و مهدی هدایت ، آیین تجلیل از نفرات برتر این دوره از رقابتهای کشتی پهلوانی سال 1392برگزار شد .

نتایج در وزن های 60، 70، 80، 90، 90+ :

وزن 60 کیلوگرم : 1. محمد کوه‏خانی(ایلام)، 2. محسن خرم‏جاه (البرز )، 3. مهدی علمی (خراسان شمالی)

وزن 70 کیلوگرم : 1. محمد اللهیان (خراسان رضوی)، 2. ابراهیم ولیان (خراسان جنوبی)، 3. محمدجواد میرزائیان (لرستان)

وزن 80 کیلوگرم : 1. مهدی بهابسته (خراسان رضوی)، 2. سعید زراعتی (اصفهان )، 3. حامد رضایی (البرز )

وزن 90 کیلوگرم : 1. مجتبی کلانتری (خراسان شمالی)، 2. مهدی قاضی (سمنان)، 3. اسماعیل نجاتیان (خراسان رضوی)

وزن 90+ کیلوگرم : 1. احمد میرزاپور (خراسان رضوی)، 2. احمد کریمی (البرز)، 3. اشکان مردانی( لرستان)