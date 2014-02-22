فرنگی کار قمی به تیم ملی دعوت شد

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان به سرمربیگری محمد بنا 33 فرنگي‌کار را به اردوي تيم ملي دعوت کرده است و خوشبختانه در بین نفرات دعوت شده شاهد حضور چهره شاخص کشتی قم نیز هستیم.

وی ادامه داد: در بین 33 فرنگي‌کار دعوت شده به مرحله جديد اردوي آمادگي تيم ملي کشتی فرنگی رده سنی بزرگسالان کشورمان شاهد حضور هادی علیزاده پورنیا جوان قمی در بین برترین های کشتی کشور هستیم و علیزاده برای همراهی تیم ملی در مسابقات برون مرزی سال 2014 عزمی جدی و آمادگی بسیار بالایی دارد.

رئیس هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی کشتی و همچنین فدراسيون کشتي، مرحله جديد اردوي آمادگي تيم ملي کشتي فرنگي بزرگسالان هم اکنون به میزبانی خانه کشتي شماره يک تهران در حال برگزاری است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اسامي نفرات دعوت شده به اين اردو که تا روز نهم اسفندماه ادامه خواهد داشت، بیان کرد: این اردو با حضور کشتی گیران اوزان 59، 66، 71، 75، 80، 85، 98 و 130 کیلوگرم برگزار می شود.

حلوایی خاطرنشان کرد: در وزن 75 کیلوگرم که هادی علیزاده پورنیا از استان قم حضور دارد، دو کشتی گیر از استان تهران نیز دعوت شده اند که رقبای اصلی بهترین کشتی گیر قم در سال های اخیر برای عضویت تیم ملی در مسابقات مهم آتی به شمار می روند.

وی عنوان داشت: فرشاد علیزاده و محسن مهدی زاده از استان تهران دو کشتی گیری هستند که در وزن 75 کیلوگرم در کنار هادی علیزاده پورنیا حضور دارند و این سه کشتی گیر جدالی نزدیک و جدی برای به دست آوردن دوبنده تیم ملی خواهند داشت.

رئیس هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: آخرین بار که هادی علیزاده پورنیا موفق به کسب مدال از میادین برون مرزی شد به رقابت های قهرمانی دانشجویان جهان در سال جاری باز می گردد که در مرداد ماه به میزبانی روسیه و شهر کازان این کشور به انجام رسید و وی نایب قهرمان جهان شد.

وی در پایان اظهار داشت: هادی علیزاده پورنیا در یک سال گذشته موفق به کسب سه مدال شده که هر سه مدال رنگ نقره دارد و این کشتی گیر از مسابقات جام جهانی، قهرمانی آسیا و قهرمانی دانشجویان جهان موفق به کسب سه مدال ارزشمند به رنگ نقره شده است.