دو کشتی گیر کرمانشاهی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند

منصور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان روز دوشنبه هفته جاری در خانه کشتی آغاز و تا زمان اعزام به مسابقات ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: این مرحله از اردو در واقع آخرین مرحله تمرینی ملی پوشان کشورمان پیش از اعزام به مسابقات جهانی آمریکا خواهد بود.

کیانی همچنین با اشاره به اوزانی که کشتی گیران کرمانشاهی در آن حضور دارند، خاطرنشان کرد: کولیوند در وزن 65 کیلوگرم و جایی که افرادی چون میثم نصیری و حسن یزدانی نیز حضور دارند کشتی می گیرد.

دبیر هیات کشتی کرمانشاه ادامه داد: افضلی نیز در وزن 74 کیلوگرم و در کنار عزت الله اکبری، مرتضی رضایی قلعه، رضا مظفری حضور دارد.

کیانی یادآور شد: در لیست اسامی کشتی گیران دعوت شده جای احسان امینی کشتی گیر کرمانشاهی وزن 86 کیلوگرم خالی است و جا داشت وی نیز به اردو دعوت شود.

وی در پایان گفت: رقابت های جام جهانی کشتی آزاد روزهای 24 و 25 اسفند در لس آنجلس آمریکا برگزار می شود.