به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله صلح میرزایی درباره داستان فیلم «اولین تکیه گاه» گفت: آنچه که در متن محلوجیان برجسته و ارزشمند بود تصویر درست تلاش های یک زن برای نجات فرزند بیمارش است که با اوج و فرودهای دراماتیک مناسب پرداخته شده بود.

وی افزود: او در این مسیر به حضرت فاطمه زهرا (س) متوسل می شود و این توسل با نگاهی متفاوت و ویژه در فیلمنامه ترسیم شده بود و ما نیز در اجرا تلاش کردیم تا این مفهوم به مناسب ترین شکل ممکن به بیننده منتقل شود. همچنین سبک زندگی ایرانی- اسلامی و کمک به همنوع نیز از دیگر مفاهیمی بود که ما در این فیلم تلویزیونی به آنها توجه داشتیم.

وی در خصوص انتخاب لاله اسکندری برای نقش اول این اثر اظهار کرد: از زمان مطالعه فیلمنامه تا پیش تولید اولین بازیگری که همواره در ذهنم بود لاله اسکندری بود که خوشبختانه این امر محقق شد و او نیز در اجرا به بهترین شکل ممکن از عهده ایفای این نقش سخت و پیچیده برآمد.

کارگردان «اولین تکیه گاه» درباره جلسات تصویربرداری این پروژه بیان کرد: برای این پروژه در مجموع 22 جلسه تصویر برداری پیش بینی شده که تماما در تهران است و منزل ریحانه، کلانتری، امامزاده و آشپزخانه صنعتی از جمله لوکیشن های این این اثر است.

فیلمنامه «اولین تکیه گاه» به قلم سید علی اکبر محلوجیان درباره ریحانه زنی تنها است که شوهرش پس از هزینه فراوان فوت کرده و حالا او با پسرش، در خانه ای کنار صاحبخانه اش، معصومه و ناصر زندگی می کند و برای گذراندن زندگی و تهیه خرج عمل چشم پسرش که در اثر تصادف چشمش آسیب دیده در یک کارخانه کار می کند و همزمان لباس عروس هم می دوزد. او از کارخانه اخراج می شود تا اینکه...

لاله اسکندری، علی سلیمانی، مریم کاویانی، فریبا نادری، مهدی فقیه، حسن مهمانی و امین امامی از بازیگران این فیلم هستند و قرار است این فیلم در گروه فیلم های تلویزیونی سیمافیلم تهیه شود.

همچنین عوامل پشت دوربین «اولین تکیه گاه» عبارتند از: تهیه کننده: امیر حسین یزدانی، فیلمنامه: علی اکبر محلوجیان، نرگس الهی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مجتبی وحیدی، دستیار دوم کارگردان: امیر تجری، مدیر تولید: سید حسین هادیانفر، مدیر تصویربرداری: ناصر کاووسی، صدابردار: بهمن حیدری، طراح صحنه و لباس: مهدی دیلمی، چهره پرداز: پروین نویدی، تدوین: سیامک مهماندوست، صداگذاری و ترکیب صدا: بهمن حیدری، عکاس: نسرین رضایی، منشی صحنه: مونا پیرایش



