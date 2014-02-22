استفاده از افراد غیرمتخصص در امور کتابداری سرانه مطالعه را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میسر ظهر شنبه در بازدید از کتابخانه مرکزی همدان گفت: در سال های گذشته شاهد تغییرات و تحولات خوبی در زمینه کتابخانه ها و فعالیت های فرهنگی بوده ایم.

میسر با بیان اینکه در آموزه های دینی سفارش های بسیاری در خصوص مطالعه و کتاب شده است و از این حیث اهمیت و ارزش مطالعه بر کسی پوشیده نیست، اظهار داشت: یکی از علت های عدم استقبال از کتاب و مطالعه، برنامه ریزی های ناصحیح و استفاده از افراد غیر متخصص در این زمینه بوده است که خوشبختانه در دو، سه سال اخیر با ورود افراد آگاه و دلسوز در این عرصه شاهد تحولات خوبی هستیم.

میسر با بیان اینکه نهضت مطالعه مفید از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب است، عنوان کرد: یکی از رسالت های اصلی نهضت مطالعه مفید است که مقام معظم رهبری تأکید بسیاری در این زمینه داشته اند و بر همین اساس صدا و سیما آمادگی کاملی برای کمک به ارتقا فرهنگ مطالعه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای کتابخانه مرکزی عنوان کرد: با ساخت برنامه های کارشناسی شده باید به معرفی این کتابخانه‌ها و خدمات و کارایی های آنها پرداخت که این امر میتواند در جذب عضو و رشد مراجعین کمک کند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان اضافه کرد: استقبال خوبی از برنامه های مسابقه محور در سطح استان شده که می توان از این ظرفیت برای گسترش و فرهنگ سازی کتاب و کتابخوانی استفاده کرد.

میسر با بیان اینکه عدم توانایی خانواده ها در ایجاد ارتباط با کتاب یکی از مشکلات فرهنگی جامعه است، تاکید کرد: برای فرهنگ سازی در بخش کودکان نیز با سوق دادن برنامه های کودک به سمت و سوی کتاب و مطالعه می توان از کودکی زمینه دوستی و انس کودکان را با کتاب فراهم کرد.