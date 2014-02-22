جریان انحرافی «احمد الحسن» شبیه فرقه ضاله بهائیت است/ مطالعه تطبیقی سازمان و نهاد روحانیت شیعی و مسیحی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از حربه­های مهم و اساسی قدرتهای استکباری و معاند برای رسیدن به اهداف خود در مناطق اسلامی، جریان سازی و راه­اندازی مذاهب انحرافی است. آنان با هدایت و پشتیبانی گسترده و پیچیده خصوصاً مادّی و رسانه­ای از این قبیل جریانات درصددند تا به مطامع و آمال شیطانی خود دست یابند. یکی از این مذاهب انحرافی جریانی است که توسط احمد الحسن راه اندازی شده است، برای بررسی این جریان انحرافی نشستی در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

جریانی که با نام شخصی بنام «أحمد الحسن» چند مدتی است از کشور عراق شروع و به راه افتاده و به دروغ ادعای فرزندی و نیابت از امام مهدی(عج) دارد، طیف­هایی هرچند اندک از مردم ناآگاه را به سمت خویش جذب کرده و مناطقی از نقاط حضور شیعیان را به مطالب سخیف خود آلوده و غبارآلود کرده، و با تبلیغ ادعای خود سؤالات و شبهاتی را در اذهان ایجاد نموده است.

به تصریح روایت شریف، که علمای اسلام را دیده­بان حریم دین معرفی نموده است، وظیفه نگهبانی از حریم مقدس مهدویت ایجاب می­کند این جریانات رصد و به خوبی شناخته و نقد شوند تا نقاب تزویر از آنان گرفته و برای همگان روشنگری گردد.

همچنین مسأله­یابی پیرامون این جریان کمک شایانی به نقد و بررسی آن خواهد داشت، در این راستا پژوهشکده مهدویت و آینده­پژوهی (که رسالت پژوهش­های بنیادین مهدویت را به عهده دارد) در صدد برآمده علاوه بر اعتلاء فعالیت­های فرهنگی و ترویجی، که در مواجه و دفع این فتنه در حال اقدام می­باشد. با نگاهی تخصصی پژوهشی به عوامل مؤثر و مستندات و پیوست­های دینی مدعیان این در ادّعای این جریان را شناسایی کرده و با مسأله­یابی پیرامون آن به عناوین و موضوعات پژوهشی جدیدی دست یابد و عرصه را برای تحقیقات برزمین مانده و لازم فراهم آورد.

در راستای تحقق این امر نشست علمی با حضور کارشناسان صالحی و آیتی و شهبازیان و اعضای هیئت علمی و محققین پژوهشکده مهدویت و آینده­پژوهی برگزار گردید و مهم­ترین ادعاها و استنادات این جریان در بوته نقد و بررسی قرار داده شد.

در این نشست دلایل و مستندات این جریان مورد بحث و بررسی قرار داده شد و بیان گردید که مهمترین دلایلشان عبارتند از:

1ـ خواب و رؤیا 2ـ استخاره 3ـ لزوم بیعت با امام و...

و در راستای مسأله­یابی پیرامون این جریان به چند مسأله مهم برای پژوهشی نیز اشاره گردید که عبارتند از:

1ـ شباهت­های این جریان با فرقه ضاله بهائیت

2ـ نقد کتب أحمدالحسن.

3ـ ملاک و معیارهای تطبیق افراد بر روایات.

4ـ بررسی پژوهشی نشانه­های ظهور.

5ـ بررسی جایگاه خواب و رؤیا و حجّیت یا عدم حجّیت آن.

6ـ بررسی جایگاه استخاره در اسلام.

7ـ شخصیت شناسی أحمدالحسن.

8ـ معیارهای شناخت امام.

9ـ تحلیل و بررسی رجعت.

در نشست­های بعدی ابعاد دیگری از این جریان مورد بحث و بررسی قرار داده خواهد شد.

همچنین در خبر دیگری از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی آمده است: نشست علمی «مطالعه تطبیقی سازمان و نهاد روحانیت شیعی و مسیحی(واتیکان)» برگزار خواهد شد.

در این نشست که از سوی مرکز مطالعات فرهنگی- اجتماعی و با همکاری اداره همکاری های علمی پژوهشی برگزار می گردد، جناب آقای دکتر علی الشیخ به ارائه بحث پرداخته و دکتر سید حسین فخر زارع دبیری این نشست را بر عهده خواهد داشت.

نشست علمی «مطالعه تطبیقی سازمان و نهاد روحانیت شیعی و مسیحی(واتیکان)» دوشنبه 5 اسفندماه از ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.