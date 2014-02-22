جریان انحرافی «احمد الحسن» شبیه فرقه ضاله بهائیت است/ مطالعه تطبیقی سازمان و نهاد روحانیت شیعی و مسیحی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از حربههای مهم و اساسی قدرتهای استکباری و معاند برای رسیدن به اهداف خود در مناطق اسلامی، جریان سازی و راهاندازی مذاهب انحرافی است. آنان با هدایت و پشتیبانی گسترده و پیچیده خصوصاً مادّی و رسانهای از این قبیل جریانات درصددند تا به مطامع و آمال شیطانی خود دست یابند. یکی از این مذاهب انحرافی جریانی است که توسط احمد الحسن راه اندازی شده است، برای بررسی این جریان انحرافی نشستی در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
جریانی که با نام شخصی بنام «أحمد الحسن» چند مدتی است از کشور عراق شروع و به راه افتاده و به دروغ ادعای فرزندی و نیابت از امام مهدی(عج) دارد، طیفهایی هرچند اندک از مردم ناآگاه را به سمت خویش جذب کرده و مناطقی از نقاط حضور شیعیان را به مطالب سخیف خود آلوده و غبارآلود کرده، و با تبلیغ ادعای خود سؤالات و شبهاتی را در اذهان ایجاد نموده است.
به تصریح روایت شریف، که علمای اسلام را دیدهبان حریم دین معرفی نموده است، وظیفه نگهبانی از حریم مقدس مهدویت ایجاب میکند این جریانات رصد و به خوبی شناخته و نقد شوند تا نقاب تزویر از آنان گرفته و برای همگان روشنگری گردد.
همچنین مسألهیابی پیرامون این جریان کمک شایانی به نقد و بررسی آن خواهد داشت، در این راستا پژوهشکده مهدویت و آیندهپژوهی (که رسالت پژوهشهای بنیادین مهدویت را به عهده دارد) در صدد برآمده علاوه بر اعتلاء فعالیتهای فرهنگی و ترویجی، که در مواجه و دفع این فتنه در حال اقدام میباشد. با نگاهی تخصصی پژوهشی به عوامل مؤثر و مستندات و پیوستهای دینی مدعیان این در ادّعای این جریان را شناسایی کرده و با مسألهیابی پیرامون آن به عناوین و موضوعات پژوهشی جدیدی دست یابد و عرصه را برای تحقیقات برزمین مانده و لازم فراهم آورد.
در راستای تحقق این امر نشست علمی با حضور کارشناسان صالحی و آیتی و شهبازیان و اعضای هیئت علمی و محققین پژوهشکده مهدویت و آیندهپژوهی برگزار گردید و مهمترین ادعاها و استنادات این جریان در بوته نقد و بررسی قرار داده شد.
در این نشست دلایل و مستندات این جریان مورد بحث و بررسی قرار داده شد و بیان گردید که مهمترین دلایلشان عبارتند از:
1ـ خواب و رؤیا 2ـ استخاره 3ـ لزوم بیعت با امام و...
و در راستای مسألهیابی پیرامون این جریان به چند مسأله مهم برای پژوهشی نیز اشاره گردید که عبارتند از:
1ـ شباهتهای این جریان با فرقه ضاله بهائیت
2ـ نقد کتب أحمدالحسن.
3ـ ملاک و معیارهای تطبیق افراد بر روایات.
4ـ بررسی پژوهشی نشانههای ظهور.
5ـ بررسی جایگاه خواب و رؤیا و حجّیت یا عدم حجّیت آن.
6ـ بررسی جایگاه استخاره در اسلام.
7ـ شخصیت شناسی أحمدالحسن.
8ـ معیارهای شناخت امام.
9ـ تحلیل و بررسی رجعت.
در نشستهای بعدی ابعاد دیگری از این جریان مورد بحث و بررسی قرار داده خواهد شد.
همچنین در خبر دیگری از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی آمده است: نشست علمی «مطالعه تطبیقی سازمان و نهاد روحانیت شیعی و مسیحی(واتیکان)» برگزار خواهد شد.
در این نشست که از سوی مرکز مطالعات فرهنگی- اجتماعی و با همکاری اداره همکاری های علمی پژوهشی برگزار می گردد، جناب آقای دکتر علی الشیخ به ارائه بحث پرداخته و دکتر سید حسین فخر زارع دبیری این نشست را بر عهده خواهد داشت.
نشست علمی «مطالعه تطبیقی سازمان و نهاد روحانیت شیعی و مسیحی(واتیکان)» دوشنبه 5 اسفندماه از ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.
