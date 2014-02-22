به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر علیرضا جزيني در جلسه‌ تبيين سياست‌ها و ارائه راهكارهايي جهت اجتماعي كردن امر مبارزه با مواد مخدر که با محمدحسين صوفي معاون صداي سازمان صدا و سيما برگزاري اين جلسه را نشانگر توجه مسولان راديو به حوزه اعتياد خواند و گفت: مردم سرمايه اجتماعي هستند و آسيب‌هايي از جمله آسيب اعتياد در حال تخريب اين سرمايه است، اعتياد يكي از معضلات جامعه امروزي است و اميدواريم بتوانيم همكاري‌هاي مناسبي را با صداي جمهوري اسلامي ايران در راستاي آگاه‌سازي اقشار مختلف جامعه از عواقب شوم گرايش به اعتياد داشته باشيم.



وي در ادامه اعتياد را دغدغه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) دانست و افزود: در اين حوزه معظم له سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر را در 11 بند ابلاغ فرمودند اما باز هم مي‌بينيم كه برخي دستگاه‌ها كمتر به امر مبارزه اهتمام مي‌ورزند و به وظايف خود به درستي در اين حوزه عمل نمي‌كنند.



قائم مقام دبيركل ستاد بيان داشت: صدا و سيما به هر موضوعي كه توجه كند، مشكل تا حدي حل مي‌شود چرا كه در حقيقت توجه جامعه به آن مشكل معطوف مي‌شود ، لذا انتظار اين است كه صدا و سيما به اين حوزه بيش از پيش توجه كرده و در جهت افزايش آگاهي مردم همكاري و اهتمام ورزد.



جزيني ادامه داد: در حال حاضر، همكاري خوبي با جامعه دانشگاهي داريم، راديو نيز از بهترين فرصت‌ها در جهت اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد محسوب مي‌شود و هدفمان اين است كه اعضاء ستاد فعاليتشان پر رنگ تر شده و اهتمام بيشتري به حل معضل اعتياد داشته باشند.



وي با اشاره به حضور نيروهاي آمريكايي و انگليسي در افغانستان در راستاي مبارزه با تروريسم و موادمخدر افزود: كشت ‏موادمخدر با حضور اين نيروها افزايش چشمگيري داشته و اين امر نشان‌دهنده عدم موفقيت استراتژي ‏اين كشورها براي مهار كشت موادمخدر در افغانستان است. با اين وجود مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد باید رویکردی اجتماع‌محور پیدا کند و تنها با اين رويكرد مي‌توانيم به جنگ اعتياد برويم در غير اينصورت موفق نخواهيم شد. مردم هم بايد خودشان وارد صحنه مقابله با این ‏پدیده شوم شوند.



قائم مقام دبيركل ستاد ادامه داد: آنچه در حوزه صدا وجود دارد آن است كه مردم به خصوص افراد كم درآمد به رسانه‌اي دسترسي دارند كه در تنهايي، كار و سفر همراه آنان است، لذا از طريق راديو مي‌توانيم انتقال پيام را سرعت بخشيم چرا كه تاثير انتقال پيام در راديو امكان‌پذيرتر و موثرتر از ديگر رسانه‌ها است.



جزيني مداومت در انتقال پيام را بهترين وسيله ارتباط جمعي در حوزه راديو خواند و گفت: بين راديو و موضوع اجتماعي كردن مواد مخدر رابطه معناداري وجود دارد و ما اميدواريم اين بحث در حوزه مبارزه با مواد مخدر گنجانده شود چرا كه اثر مطلوبي خواهد داشت.



همچنين صوفي معاون صداي سازمان صدا و سيما گفت: مقوله اعتياد و مواد مخدر را بايد از منظر سياسي، اجتماعي و فرهنگي بررسي كنيم، اين بليه‌اي است كه سودجويان هم براي سودشان و هم براي از هم پاشيدن خانواده و ضربه زدن به كشور و ايجاد مانع براي رشد كشورمان استفاده مي‌كنند.



وي با تاكيد بر اينكه با برنامه‌ريزي و تدبير مي‌توان مشكلات را كاهش داد، بر بالابردن كيفيت و تنوع برنامه‌ها، تشكيل كارگروهي جهت تقويت همكاري‌هاي في‌مابين، قوي‌تر شدن نويسندگي برنامه‌ها، طراحي شخصيت‌هاي منفي و مثبت در راديو نمايش، توليد نمايش‌هاي پرتعداد، گفتگومحور، مستند و... در راديو تاكيد كرد.

گفتني است در اين جلسه معاون كاهش تقاضا و مديران كل روابط عمومي و مطالعات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعي از مديران شبكه‌هاي راديويي حضور داشتند و به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند.