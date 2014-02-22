صلاحی با کارکنان کتابخانه ملی خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اسحاق صلاحی ضمن خداحافظی با کارکنان این سازمان از آنها برای مواردی که در 3 سال گذشته پیش آمده است، طلب حلالیت کرد.

عنایت سالاریان سخنگوی سازمان اسناد و کتابانه ملی ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: دکتر صلاحی از پنجشنبه هفته گذشته و به محض مطلع شدن از ابلاغ حکم رئیس جمهور به دکتر صالحی امیری برای تصدی مسئولیت ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی، هیچ نامه‌ای را در سازمان امضا نکرده و عملاً از همان لحظه این مسئولیت را تحویل داده است.

وی درباره شایعه جدایی علی‌اکبر صفی‌پور معاون کتابخانه ملی از این سازمان و پذیرش مسئولیت مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی هم گفت: ما هم چنین شایعه‌ای شنیده‌ایم اما هم آقای صفی‌پور و هم سایر معاونان و مدیران سازمان هم اکنون در مسئولیت‌های خود مشغول فعالیت هستند.

سخنگوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد: بجز تغییر در ریاست سازمان، هیچ تغییر مدیریتی دیگری تا این لحظه اتفاق نیفتاده است و طبیعتاً در خصوص تغییرات احتمالی هم باید تا بعد از استقرار رئیس جدید در سازمان، منتظر ماند.

سالاریان درباره زمان اعلام شده در برخی رسانه‌ها در مورد برگزاری مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم گفت: ما بر اساس هماهنگی روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده‌ایم که این برنامه ساعت 11 روز دوشنبه هفته جاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود. مسئولان این مرکز روابط عمومی به ما اعلام کرده‌اند که دکتر نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در این برنامه حضور خواهد داشت. بدیهی است در صورت تغییر زمان این برنامه، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

همچنین بر اساس این گزارش و در حالی که طبق گفته سخنگوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آئین تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید این سازمان به احتمال زیاد دو روز دیگر (دوشنبه 5 اسفند) برگزار می‌شود، اسحاق صلاحی ضمن خداحافظی با کارکنان کتابخانه ملی، از آنها برای مواردی که در کمتر از 3 سال گذشته به وجود آمده است، طلب حلالیت کرد.

صلاحی در مراسم معارفه به عنوان رئیس کتابخانه ملی (تیرماه 90)

او در متنی در همین رابطه آورده است:

بسمه تعالی

« من لَمْ یَشكُر الْمَخلوق، لَمْ یَشكُر الْخالِق »

پنجم تیرماه 1390 آغاز حضور اینجانب در مجموعه بزرگ سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بود و یكم اسفند 1392 پایان این مأموریت عاشقانه است. قطعاً هر شخصی در طول زندگی خود فراز و فرودهایی را تجربه می‌كند كه در فرصت نگرش ثانوی، از آنها به نیكی یا تلخی یاد می‌كند. اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیستم. اكنون باید اعتراف كنم كه افتخار حضور در این مجموعه و كاركنان شایسته و فرهیخته آن، نعمت بزرگی بود كه خداوند متعال نصیب بنده حقیر كرد كه قطعاً تا ابد از عهده شكرش برنخواهم آمد.

این حضور هرچند به سه سال نرسید كه در عرصه فرهنگی زمان بسیار ناچیزی است، اما شاهد دستاوردهای سترگی بود كه در كارنامه فعالیت سازمان و اثرگذاری آن در هویت بخشی تاریخ كشور و پاسداری از میراث مستند آن به یادگار خواهد ماند. دستیابی به این دستاوردها ممكن نبود مگر با همراهی و همت بلند عزیزان بزرگواری كه در این مسیر همراهمان بودند كه لازم می‌دانم سپاسگزار لطف صمیمانه آنها باشم. از آن میان:

- هیأت امنا، معاونان، مشاوران، مدیران كل، مدیران استانی و كاركنان بزرگوار سازمان

- اهالی محترم رسانه (خبرگزاری‌ها و مطبوعات)

- اعضای محترم شورای اسناد ملی

- اعضای محترم مهتاب

- اعضای محترم شورای پژوهش سازمان

- اعضای محترم انجمن ایرانی تاریخ

- سازمان ها و وزارت‌خانه‌های بزرگ فرهنگی كشور

- و ...

در پایان با آوردن عذر تقصیر به درگاه خداوند متعال و امید به رحمت الهی، با طلب حلالیت از همه عزیزانی كه در این مدت افتخار همكلامی، هم‌نشینی و همكاری داشته‌ام، از محضرشان خداحافظی می‌كنم.

ثواب روزه و حج قبول، آنكس برد

كه خاك میكده عشق را زیارت كرد

مقام اصلی ما گوشه خرابات است

خداش خیر دهاد آنكه این عمارت كرد

اسحاق صلاحی که تیرماه سال 90 با حکم محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق به عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منصوب شد، پنجشنبه هفته گذشته (اول اسفند 92) پس از کمتر از 3 سال از این مسئولیت رفت و جایش را در این مسئولیت به رضا صالحی امیری داد.