تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی، باقیات الصالحات است/ تحقق تقویت دینی مردم در امامزادگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام جلیل شریفی‏ نیا صبح شنبه در بازدید از امامزاده علی اکبر (ع) آرادان در جلسه بررسی مشکلات این بقعه متبرکه با اشاره به این که بقاع متبرکه در هر منطقه ‏ای که واقع شده‏ اند باعث نزول رحمت خداوند هستند افزود: مردم مومن و خداجوی ایران اسلامی از طریق توسل به این بزرگواران که یادگاران ائمه اطهار (ع) هستند، با خداوند انس می‏ گیرند و با اولیای خدا مرتبط می‏ شوند.

وی با یادآوری این نکته که حاکمیت ظلم موجب هجرت این بزرگواران از دیار خود شده خاطرنشان کرد: بقاع امامزادگان در طول تاریخ اسلام مراکز مهم بهره‏ های معنوی برای مردم بوده و امروز ضرورت دارد تا رسیدگی درخور شأن این امامزادگان و بقاع متبرکه از سوی مسئولان صورت گیرد.

تحقق تقویت دینی مردم در امامزادگان و اماکن مذهبی

نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه تحقق تقویت دینی مردم در امامزادگان و اماکن مذهبی امکان پذیر است گفت: هر فعالیتی در بقاع متبرکه کشور، اقدامی موثر در راستای ترویج فرهنگ دینی به شمار می رود.

غلام رضا کاتب با تاکید بر اینکه شرایط فعلی ایجاب می کند مسئولان توجه بیشتری به فرهنگ دینی و بقاع متبرک داشته باشند، افزود: آشنایی کودکان با مسائل دینی در امامزاده ها با برنامه های معرفتی برای افزایش معرفت دینی کودکان و نوجوانان ضروری است.

وی درآمد موقوفات و بقاع متبرکه را برای انجام سرمایه‏گذاری‏های جدید در این اماکن مقدس کافی ندانست و خاطر نشان کرد: با توجه به درآمد اندک موقوفات و بقاع متبرکه، امکان سرمایه‏گذاری از محل درآمد این اماکن میسر نبوده و لازم است تا مسئولان در این زمینه برنامه ‏ریزی‏ های مناسبی انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین بر معرفی مراکز فرهنگی به مردم اشاره و تصریح کرد: آشنا کردن اقشار مختلف مردم با برکات وجودی امام زادگان از اولویت های فرهنگی کشور محسوب می شود.

تخصیص اعتبارات دولتی به بقاعی که دارای طرح جامع هستند صورت می پذیرد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز در این جلسه با بیان این نکته که توجه به فرهنگ وقف و توسعه موقوفات، رشد برنامه های فرهنگی، دینی، مذهبی و قرآنی در بقاع متبرکه را به دنبال خواهد داشت عنوان کرد: مردم باید وارد میدان شده و در راستای توسعه و ترویج دین خودشان امور را در دست بگیرند.

حجت‏الاسلام عبدالله واحدی با تاکید بر این که اعتبارات دولتی تنها به بقاع متبرک دارای طرح جامع اختصاص داده خواهد شد اذعان داشت: این امر به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه در هزینه کردن اعتبارات عمرانی بقاع متبرکه انجام خواهد شد.

وی، نگاه به آینده و در نظر گرفتن همه نیازهای بقعه را برای تهیه طرح جامع ضروری دانست و اشاره کرد: بعد از تهیه طرح جامع است که باید با لحاظ تمام نیازهای، اولویت بندی در قسمت های مختلف عملیات عمرانی آغاز شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در پایان بر تعیین روزشمار اجرای پروژه‏های عمرانی تاکید کرد و ابراز داشت: طرح‏های عمرانی در بقاع متبرکه باید با برنامه زمان‏بندی ویژه‏ای اجرایی شود.