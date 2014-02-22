حبابهای هوا علت سفیدی آب شرب شهروندان کرمانشاهی

برومند فخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 220 هزار مشترک آب در شهرستان کرمانشاه به ثبت این اداره رسیده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه گفت: براساس آخرین آمار، بیش از یک هزار و 500 کیلومتر شبکه های توزیع و انتقال آب و همچنین هزار کلیومتر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب در شهرستان کرمانشاه وجود دارد.

فخاری حجم خطوط انتقال آب و همچنین فاضلاب در کرمانشاه را بیش از دو هزارو 500 متر عنوان کرد و بیان داشت: تعرفه قیمتهای این شرکت در بحث قیمت آب بها، همانند گذشته است و تاکنون خبری مبنی بر افزایش و یا تغییر از هزینه به ما اعلام نشده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه به گله مندی برخی از شهروندان مبنی بر وجود بیش از حد کلر در آب اشاره داشت و افزود: کلر باقیمانده آب شرب در شهرستان کرمانشا، در حد مطلوب است و این موضوع مرتبا توسط اکیپ های کارشناس کنترل می شود، لکین سفیدی ظاهری آب به علت وجود حبابهای هوا است که پس از مدتی برطرف می شود.

فخاری به مشکلات و دغدغه های شرکت آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه اشاره داشت و گفت: یکی از مهمترین دغدغه های این مدیریت، نبود اعتبارات کافی برای اصلاح شبکه های آب و فاضلاب قدیمی شهر است.

وی در پایان کمبود نقدینگی و درآمدهای جاری برای پوشش هزینه های جاری و تامین نیاز پیمانکاران را ناکافی دانست و تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات این مدیریت، ورود آبهای سطحی شهر به داخل شبکه های فاضلاب و پر کردن آنها است.