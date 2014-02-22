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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۲

فخاری با مهر مطرح کرد:

حبابهای هوا علت سفیدی آب شرب شهروندان کرمانشاهی

حبابهای هوا علت سفیدی آب شرب شهروندان کرمانشاهی

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: مدیر آبفای شهرستان کرمانشاه گفت: کلر باقیمانده آب شرب در شهرستان کرمانشاه، در حد مطلوب است و این موضوع مرتب توسط اکیپ های کارشناس کنترل می شود، لکین سفیدی ظاهری آب به علت وجود حبابهای هوا است که پس از مدتی برطرف می شود.

برومند فخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 220 هزار مشترک آب در شهرستان کرمانشاه به ثبت این اداره رسیده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه گفت: براساس آخرین آمار، بیش از یک هزار و 500 کیلومتر شبکه های توزیع و انتقال آب و همچنین هزار کلیومتر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب در شهرستان کرمانشاه وجود دارد.

فخاری حجم خطوط انتقال آب و همچنین فاضلاب در کرمانشاه را بیش از دو هزارو 500 متر عنوان کرد و بیان داشت: تعرفه قیمتهای این شرکت در بحث قیمت آب بها، همانند گذشته است و تاکنون خبری مبنی بر افزایش و یا تغییر از هزینه به ما اعلام نشده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه به گله مندی برخی از شهروندان مبنی بر وجود بیش از حد کلر در آب اشاره داشت و افزود: کلر باقیمانده آب شرب در شهرستان کرمانشا، در حد مطلوب است و این موضوع مرتبا توسط اکیپ های کارشناس کنترل می شود، لکین سفیدی ظاهری آب به علت وجود حبابهای هوا است که پس از مدتی برطرف می شود.

فخاری به مشکلات و دغدغه های شرکت آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه اشاره داشت و گفت: یکی از مهمترین دغدغه های این مدیریت، نبود اعتبارات کافی برای اصلاح شبکه های آب و فاضلاب قدیمی شهر است.

وی در پایان کمبود نقدینگی و درآمدهای جاری برای پوشش هزینه های جاری و تامین نیاز پیمانکاران را ناکافی دانست و تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات این مدیریت، ورود آبهای سطحی شهر به داخل شبکه های فاضلاب و پر کردن آنها است.

 

کد مطلب 2241467

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