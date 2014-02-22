جهاد و شهادت استراتژی مهم انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری کنگره بزرگداشت 3 هزار شهید استان سمنان که ظهر شنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: جهاد و شهادت استراتژی مهم انقلاب اسلامی بود و مردم فداکاری های بسیار زیادی کردند و در 9 دی و 22 بهمن مردم بودند که حضور یافتند.
وی بیان داشت: انقلاب اسلامی در امتداد انقلاب ائمه(ع) و بسیار مقدس است و دارای تاثیر معنوی و الهی فراوانی بوده و این انقلاب مقدمه ظهور حضرت ولی عصر(عج) است.
استاد برجسته حوزه با اشاره به ارکان انقلاب اسلامی ابراز کرد: اسلام، مردم و ولایت فقیه از ارکان انقلاب اسلامی است که باید آن ها را حفظ کرد. ارکان، اهداف و آثار و برکات انقلاب اسلامی بسیار مهم بوده و باید آنها را بشناسیم.
وی تصریح کرد: ارکان انقلاب اسلامی، تمدن فراگیری را در دنیا ایجاد کرد و قدرت را از میان برداشت و کشور را از سلطه مستکبران خارج کرد.
آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه تاریخ غم انگیزی از نقشههای دشمن برای از بین بردن اسلام وجود دارد، افزود: هرجا سخن از علم و فرهنگ باشد به موجب اسلام ایجاد شده و غرب میخواست اسلام را ضعیف، تحریف و به حاشیه براند. انقلاب اسلامی کشور را از سلطه مستکبران خارج کرد و امام خمینی(ره) اسلام ناب را به زندگی مردم آوردند.
وی افزود: مردم ایران در طول تاریخ قبل از انقلاب اسلامی همواره تحقیر می شدند. کرامتهای انسانی سلب شده بود و استبداد داخلی و استکبار خارجی نقش مردم را از بین برده بودند و خودشان سیاست را در دست گرفته بودند و مردم دخالتی در سرنوشت خود نداشتند.
این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: امام(ره) به مردم کرامت بخشید و نظام مردم سالاری ایجاد کرد به طوری که مردم در حکومت نقش ایفا می کنند.
فضای تحت نفوذ و تاثیر ایران باید اسلامی باشد
وی عنوان کرد: ولایت فقیه را باید حفظ کنیم و فضا باید اسلامی باشد و هرجا که تحت نفوذ و تاثیر ایران است باید اسلامی باشد.
آیت الله نوری همدانی بیان داشت: باید توجه و درک صحیحی از انقلاب اسلامی داشته باشیم. این انقلاب چهره دنیا را تغییر داد و معادلات سیاسی و فرهنگ را برهم زد.
همیشه باید مردم را در صحنه نگه داشت
وی ابراز داشت: امام بر این مسئله که مردم را باید همیشه در صحنه نگه داشت تاکید داشتند، مخصوصا این که محرومان، مستضعفان و زاغه نشینان را باید راضی نگه داشت.
این مرجع تقلید شیعیان عنوان کرد: امنیت، آرامش و بستر ترقی در کشور موجود است و عدهای در حال حاضر عاشق شهادت هستند و علاقه دارند که هر وقت نیاز بود به میدان جنگ بروند و در راه خدا شهید شوند.
وی یادآور شد: در زمان گذشته هرکس در راس حکومت قرار گرفت جز ظلم کار دیگری انجام نداد و امام(ره) راه را برای ولایت فقیه گشود.
لزوم وجود رهبری مقتدر در کشورهای اسلامی
آیت الله نوری همدانی ابراز کرد: در کشورهایی همچون مصر، تونس و قطر حرکت هایی از سوی مردم آغاز شده که هنوز به نتیجه نرسیده است و دلیل آن نداشتن رهبری مقتدر، شجاع و اسلامی است و آنها نیز در پایان به نتیجه خواهند رسید.
استراتژی امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی استراتژی ائمه اطهار(ع) بود
این مرجع تقلید شیعیان بیان داشت: استراتژی امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی همان استراتژی ائمه اطهار(ع) بود و به وسیله جهاد و شهادت پیش رفت. هیچ دینی خدا نفرستاد که در آن جهاد نباشد، این فرهنگ ادیان الهی است و امام(ره) از آن درس آموختند.
امنیت و آرامش را مدیون شهدای عزیز هستیم
وی افزود: تعداد علمای شهید نسبت به جمعیت استانها بسیار زیاد است و مردم فرهنگ جهاد و شهادت را زنده کردند و ما امنیت و آرامش را مدیون شهدای عزیز هستیم و شهیدان و همسران آنها حق زیادی بر گردن ما دارند.
آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: اسلام برای شهید، مقام بسیار والایی قائل است و کاری بالاتر از شهادت در راه خدا وجود ندارد. شهید آرزو میکند که به دنیا برگردد و دوباره در راه خدا نبرد کرده و به شهادت برسد.
وی تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) فرمودهاند که کسی که به جبهه نرفته و آرزو دارد که برود دین کاملی دارد و کسی که آرزوی رفتن به جبهه را ندارد دینش کامل نیست و او شعبهای از نفاق بر دل دارد.
این مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: استان سمنان دارای 2 هزار و 599 شهید است و تعداد علمان شهید آن نیز 49 نفر است.
وی افزود: استان اصفهان با 23 هزار و 21 بیشترین شهید و 540 شهید عالم دارد و همچین مازندران 9 هزار 853 شهید و 380 شهید عالم و استان تهران پنج هزار و 719 شهید و 354 شهید عالم دارد و همچنین هفت هزار شهید زن داریم.
در ابتدای این دیدار امام جمعه موقت سمنان با بیان این که استان سمنان 102 شهید روحانی دارد، اظهار کرد: با برگزاری کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان در تلاش هستیم تا جوانان نسل سوم و چهارم در جریان ایثارگری های شهیدان قرار بگیرند.
حجت الاسلام محمدباقر عبدوس عنوان کرد: امید است این کنگره با مقدمات تبلیغی و باشکوه اوایل نیمه دوم سال آینده برگزار شود.
نظر شما