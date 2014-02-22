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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵

100 جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد آذرشهر اهدا شد

100 جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد آذرشهر اهدا شد

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آذرشهر گفت: یکصد سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد در شهرستان آذرشهر تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سلیمی شنبه با اعلام این خبر افزود: این جهیزیه ها شامل لوازم ضروری و ملزومات اولیه زندگی از جمله یخچال، فرش و دیگر وسایل خانگی است که با مشارکت افراد خیر تهیه شده اند.

وی ارزش تقریبی هر سری از جهیزیه ها را بیش از 35 میلیون ریال اعلام و خاطرنشان کرد: به هر کدام از جوانان پسر تحت پوشش کمیته امداد نیز پنج میلیون ریال کمک هزینه ازدواج پرداخت می شود.

سلیمی در پایان گفت: تا پایان امسال 25 سری جهیزیه دیگر نیز برای نوعروسان زیر پوشش کمیته امداد آذرشهر تحویل داده خواهد شد.

کد مطلب 2241471

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