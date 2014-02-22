علاقه مندی برندهای برتر برای راه اندازی مراکز مهارت آموزی کوثر

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه عطایی با اشاره به استقبال خوب برندهای مطرح کشوری از چهارمین دوره جشنواره زنان و تولید ملی در بوستان گفت و گو، تصریح کرد: این دوره از جشنواره در فضایی بسیار بزرگتر و با وجود بیش از 180 غرفه متنوع در سه سالن برگزار شده است. همچنین چادرهای محیطی نیز در بیرون از این سالن‌ها وجود دارند که انواع مواد غذایی در آستانه شب عید در این غرفه ها عرضه می شود.

وی افزود: در این دوره از جشنواره کیفیت محصولات مراکز کوثر در حد بسیار مطلوبی قرار دارد و برخی از این محصولات قابل رقابت با برندهای برتر کشور نیز هستند.

عطایی به تعداد زنان سرپرست خانوار تحت حمایت شهرداری تهران نیز اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون بیش از 10 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هستند که در اداره اشتغال ستاد توانمندسازی در حوزه مراکز مهارت‌آموزی کوثر، بازارچه‌های خود اشتغالی و مشاغل خانگی در سطح مناطق 22 گانه تهران بدنبال اشتغال این بانوان هستیم.

وی در ادامه به فعالیت مراکز کوثر نیز اشاره کرد و گفت: مراکز مهارت‌آموزی کوثر نزدیک 5 سال است که فعالیت خود را در مناطق 22گانه تهران آغاز کرده است و بانوان سرپرست خانوار پس از توانمندی و کسب مهارت وارد سامانه توانمندسازی می شوند.

به گفته معاون ستاد توانمندسازی شهرداری تهران در مراکز کوثر علاوه بر ایجاد اشتغال شرایط نسبتا ایده آلی برای زنان سرپرست خانوار مهیا شده‌ است. همچنین در این مراکز دوره های مهارت‌ ‌های روانشناختی و تربیتی برای زنان و خانواده‌های آنان نیز برگزار می‌شود.

عطایی به نحوه شناسایی زنان سرپرست خانوار نیز اشاره کرد و گفت: در هر منطقه اداره امور بانوان وجود دارد و زنان سرپرست خانوار هم توسط مسئول امور بانوان و هم از طریق شورایاری‌ها، افراد معتمد محلی و مساجد شناسایی می‌شوند و به مدیریت امور بانوان در سطح مناطق معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: در این مرحله بازدید از منازل این‌ افراد انجام می‌شود تا شرایط زن سرپرست خانوار و فرزندانشان به دقت مورد بررسی قرار گیرد و پس از اینکه شرایط این افراد احراز شد، بانوان سرپرست خانوار و فرزندانشان وارد چرخه توانمندسازی می‌شوند.

معاون ستاد توانمندسازی اظهار داشت: فعالیت ستاد توانمندسازی و چرخه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست بر سه محور آموزش، اشتغال و خدمات حمایتی استوار است.