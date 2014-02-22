بهره برداری سه میلیارد و 500 میلیون متر مکعب آب در گیلان/ مطالعه 17 سد مخزنی کوچک در استان

محمد عیسی چیتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر ساله حوزه های داخلی آب استان دستخوش حوادث هستند و میزان ورودی ها در زمان نیاز آبی به شدت کاهش پیدا می کند.

وی اظهارداشت: آب سد سفید رود ( حوزه داخلی ) در شرایط نرمال 655 میلیون متر مکعب و همینطور سالانه 925 میلیون متر مکعب برای اراضی شالیزاری خارج از شبکه آبیاری سد سفید رود تامین آب می شود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان گفت: آب مورد نیاز برنامه های توسعه ای در استان طی 12 سال آینده از طریق اجرای سدهای مخزنی و انحرافی تامین خواهد شد.

وی افزود: به یقین با اجرای برنامه های در حال اجرا و توسعه شبکه های آبیاری در مدت 12 سال آینده به اهداف سند توسعه پنج ساله و چشم انداز 20 ساله دست خواهیم یافت.

چیتی اظهارداشت: برای تحقق این مهم تمامی مسئولان باید همکاری کنند تا اعتبارات مورد نیاز پروژه ها به موقع در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.

وی همچنین آب های زراعی را از منابع شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان دانست و گفت: این منابع حتی در تعمیر و نگهداری شبکه ها آبیاری کافی نبوده بلکه ستاد حوادث و دیگر بخش ها در این بخش کمک های لازم را انجام می دهند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان افزود: طی 10 سال گذشته 23 میلیارد تومان کشاورزان استان معوقه پرداخت آب های زراعی دارند.

وی در ادامه پرداخت آب های زراعی و آبزی پروری امسال کشاورزان استان را 20 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با احتساب معوقه آب های زراعی 10 سال کذشته این رقم به 40 میلیارد تومان خواهد بود.

چیتی اذعان داشت: مشارکت مردم در پرداخت به موقع آب های زراعی می توان در نگهداری شبکه آبیاری بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: بودجه جاری این شرکت در سال جاری هفت میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.

وی تاکید کرد: کشاورزان اگر مشارکت بیشتری در پرداخت آبهای زراعی داشته باشند این شرکت هم می تواند بیشتر به شبکه ها آبیاری برسد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان گفت: هر سه سال یکبار کانال های آبیاری درجه یک و دو شبکه آبیاری استان لایروبی می شود.

وی افزود: این شرکت نهرهای خاکی، ساماندهی رودخانه ها و آبگذاری به انهار سنتی را انجام می دهد که هزینه های زیادی هم دارد.

چینی اعلام کرد: گیلان 260 کیلومتر کانال آبرسان،کانال های درجه یک و دو ، هزار و 965 کیلومتر، زهکش ها هزار و 564 کیلومتر و و به عبارتی هفت هزار ابنیه فنی در شبکه آبیاری دارد.

وی اظهارداشت: سدهای در حال بهره برداری استان شامل یک سد مخزنی ( سفید رود ) و سد انحرافی شامل تاریک، گیله رود، سنگر ، پسیخان، شاخزر، قوام، املش و پلرود است.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان به سدهای در حال ساخت شهربیجار، پلرود و شفارود اشاره کرد و افزود: سد شهربیجار برای تامین آب 13 شهر گیلان از قبیل رشت، انزلی، سیاهکل ، خمام، لاهیجان، آستانه اشرفیه، لنگرود، چابکسر و غیره برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: مسیر خط کناری و روستاهای پیرامون شهرها نیز از آب این سد بهره مند می شوند، حجم مفید مخزن سد 99 میلیون متر مکعب و آورد آن نیز بهنگام است.

چیتی با بیان اینکه سد شفارود بتنی – غلطکی است، گفت: حجم آب قابل تنظیم این سد 166 میلیون متر مکعب که در یک افق چهارساله به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: حجم مفید مخزن سد پلرود 67 میلیون متر مکعب، آورد بهنگام و آب قابل تنظیم این سد که در شهرستان رودسر در حال ساخت بوده 211 میلیون متر مکعب است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان گفت: سدهای دیورش رودبار و لاسک شفت آماده برای ساخت و پیمانکارش نیز انتخاب شده است.

وی افزود: همچنین 17 سد مخزنی کوچکاز قبیل عزیزکیان، نیل رود، خالصان، دیلمان، ازبره، صیقلده، گرکانرود، ناورود، چافرود، آقاربیع، ملکی نساء، پیرسرا، شلمانرود، بهدان، دیسام، شالکه و شوک در حال مطالعه است.

چیتی تاکید کرد: سدهای مخزنی کوتاه آماده برای مطالعه 21 مورد است.

وی اذعان داشت: چهارسد لاستیکی در حال اجرا شامل پهلوان بست در لنگرود، دهنه سر لاهیجان و انبار سر آستانه اشرفیه و فخر آب لشت نشا و هفت لاستیکی در حال مطالعه دارند تا افق 1404 به بهره برداری می رسند.