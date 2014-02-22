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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۲۹

مثنوی عنوان کرد:

3000 دانشجوی کهگیلویه و بویراحمدی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

3000 دانشجوی کهگیلویه و بویراحمدی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

یاسوج – خبرگزاری مهر: مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از فردا چهارم اسفند تا 27 اسفند ماه سه هزار دانشجو به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش مثنوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ثبت‌نام این اردوها از 22 بهمن تا 28 بهمن اتجام شده و دانشجویان در قالب 9 کاروان به این اردوها اعزام می شوند.

وی بیان داشت: در طول سه روز برگزاری این اردوها دانشجویان از مناطق عملیاتی شلمچه، دهلاویه، فکه، طلایه و یادمان شهدای هویزه بازدید می کنند.

مثنوی تصریح کرد: از بین دانشجویان اعزامی به مناطق عملیاتی جنوب 60 درصد زن و 40 درصد مرد هستند.

مسئول بسیج دانشجویی استان یکی از مهمترین برنامه های اجرایی در اردوهای راهیان نور را برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، ترویج سبک زندگی شهداء، حلقه‌های صالحین و توزیع بسته های فرهنگی عنوان کرد.

مثنوی افزود: توزیع جزوات آشنایی با عملیات ها و مناطق، پاسخ به شبهات دانشجویی و اختتامیه برگزاری این اردوها نیز از دیگر برنامه های راهیان نور است.

 

کد مطلب 2241498

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